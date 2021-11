WBA a ordonné un lien entre Rivera et Linares

(Photo : fourni)

Le Comité des Championnats de la World Boxing Association (WBA) a ordonné la lutte éliminatoire pour le titre des poids légers entre le Dominicain Michel Rivera et le Vénézuélien Jorge Linares.

L’organisme pionnier a envoyé la communication aux équipes des deux combattants, qui se sont vu accorder un délai de 30 jours pour négocier, qui prendra fin le 17 décembre 2021.

La règle C.30 des championnats dit qu’un combat éliminatoire sera ordonné entre les adversaires les mieux classés disponibles dans le classement. Dans ce cas, Rivera est à la deuxième place et Linares est à la troisième place de la liste.

Si les deux parties ne parviennent pas à un accord avant la date indiquée, l’instance aura le pouvoir d’ordonner une vente aux enchères, dont le partage serait de 50 % pour chacun des combattants impliqués.

Rivera est l’une des promesses légères et est invaincue dans sa carrière. A 23 ans, « Ronce Ali » a battu de bons rivaux et veut gagner la possibilité de départ.

Le défi pour le jeune de Quito ne sera pas du tout facile, puisqu’il affronte Linares, l’un des combattants les plus en vue de la division ces dernières années et qui a été champion du monde dans trois catégories. Le « Golden Child » a 36 ans et a assez d’expérience pour viser la victoire.