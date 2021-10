WBA NABA a commencé une nouvelle ère ce week-end

Samedi soir, Cletus Seldin est monté sur le ring du Barclays Center, à Brooklyn, New York, pour sa deuxième défense de son titre des super-légers de la North American Boxing Association (NABA) contre William Silva. Il a marqué le début d’une nouvelle ère pour l’entité affiliée à la World Boxing Association (WBA), qui a connu des changements substantiels ces derniers mois.

Avec le respecté Gary Shaw comme président et Steve Bashore comme président, la NABA a commencé un processus de travail vers la boxe régionale à travers l’Amérique du Nord. L’organisme pionnier est fier que des hommes avec autant d’expérience et un travail éprouvé puissent prendre les rênes de cette aile importante de l’institution et à un moment clé pour le sport.

C’était le premier titre sanctionné par la nouvelle direction et c’était aussi l’occasion de lancer un nouveau design de la ceinture NABA, avec différentes couleurs et l’inclusion du drapeau de Porto Rico au centre, qui rejoint ceux des États-Unis, du Canada et le Mexique.

« Le futur c’est maintenant » et avec ce slogan, la NABA veut apporter des changements à la boxe nord-américaine, donner des opportunités à différents boxeurs et aider l’activité à se développer. Ce n’est que le début d’un travail acharné et d’une série d’annonces qui continueront d’être connues au fil du temps.