WBC annonce le tournoi Superfly

Après avoir reçu les commentaires de toutes les parties impliquées et compte tenu de leurs positions respectives, le Conseil des gouverneurs du WBC a voté à l’unanimité en faveur d’un tournoi WBC Super Fly, qui fournira la structure nécessaire à la division des super mouches et fournira aux fans de boxe du monde entier série de grands combats à venir.

Le WBC a reçu les candidatures, qui sont:

1. Le champion du monde des poids mouches WBC, Juan Francisco Estrada, a postulé pour être désigné boxeur de franchise de division.

2. Le challenger obligatoire de la division, Srisaket Sor Rungvisai, a postulé pour se battre pour le titre mondial WBC à la lumière du fait qu’il s’est retiré pour permettre le récent match revanche entre Estrada et González.

En outre, il existe une demande publique mondiale pour le troisième combat Estrada vs González. Son combat récent est déjà considéré comme le combat de l’année jusqu’à présent, avec 2529 coups de poing lancés et 0 corps à corps.

Le concept de tournoi super fly créé par le promoteur Tom Loeffler a produit de superbes combats entre les quatre boxeurs, qui participeront au tournoi WBC super super fly.

– Carlos Cuadras a battu Srisaket Sor Rungvisai et a ensuite perdu par décisions partagées très serrées contre González et Estrada.

– Srisaket Sor Rungvisai a perdu contre Cuadras, a battu González à deux reprises et a gagné et perdu contre Estrada.

– González a perdu deux fois contre Srisaket, a battu Cuadras et a gagné et perdu par décision partagée contre Estrada; Estrada a perdu contre González et Srisaket, et a battu Srisaket, Cuadras et González consécutivement.

Afin de gérer correctement la division Super Flyweight et les demandes de service à la WBC, comme indiqué ci-dessus, le Conseil des gouverneurs WBC a considéré et voté en faveur du WBC Super Fly Super Tournament en tant que résolution générale du statut de la division. Le tournoi se déroulera comme indiqué ci-dessous.

1. Juan Francisco Estrada sera désigné boxeur de la franchise WBC.

2. Le match revanche Estrada c. González III a été approuvé.

3. Srisaket Sor Rungvisai combattra Carlos Cuadras pour le championnat du monde des poids mouches WBC.

4. Les gagnants du concours Estrada c. González et Srisaket c. Cuadras s’affrontera pour déterminer le seul champion du monde WBC dans la division des super poids mouches.