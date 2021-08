WBC et TDLR rendent visite au gouverneur du Texas, Greg Abbott

in

Le World Boxing Council représenté par son président, Mauricio Sulaiman du Mexique et le champion des poids moyens WBC, Jermall Charlo, ainsi que le Texas Department of Licensing and Regulation représenté par son président, Rick Figueroa, ont rencontré hier le gouverneur de l’État du Texas, le Honorable Greg Abbott. au State Capitol à Austin, Texas.

Le WBC a remis au gouverneur Abbott le prix du « Héro de l’humanité » en reconnaissance de son dévouement et de ses performances exemplaires pendant la pandémie de Covid 19, qui a nui au monde à tous les niveaux possibles et imaginables.

«C’était pendant les moments les plus sombres lorsque le leadership du gouverneur Abbott s’est levé pour prendre des mesures qui ont ouvert la voie à l’activation de l’État, du pays et du monde dans des domaines spécifiques tels que le sport de la boxe, c’est un grand honneur pour moi de présenter ce prix au nom de tous les membres de la WBC représentant 170 pays à travers le monde », a déclaré Sulaiman.

La direction de TDLR a travaillé avec diligence avec les promoteurs de boxe et les organisations de sanction pour maintenir notre sport actif, des combats sans fans à une participation limitée à l’événement record au stade Dallas Cowboys AT&T avec la plus grande participation jamais enregistrée pour un événement sportif. 73 126 fans ont assisté à la victoire de Canelo Alvarez sur Billy Joe Saunders. Des protocoles stricts ont été mis en place pour assurer la sécurité de tous et permettre la mise en scène de la boxe.

L’état du Texas compte actuellement 5 champions du monde WBC :

Jermall Charlo Poids moyen

Jermell Charlo poids super welter

Errol Spence jr poids welter

Brandon Figueroa Super poids coq

Poids mouche Marlen Esparza

Jermall Charlo était présent en tant que représentant de The WBC Champions et était fier de présenter au gouverneur Abbott The WBC Freedom Belt, qui commémore la désormais fête nationale « 16 juin ». « Monsieur le gouverneur, j’ai gagné cette ceinture pour nous, pour tous les Texans, pour tout le monde, sans distinction de couleur ou de croyance ; Merci pour votre leadership en assurant la sécurité de nos gens et en ouvrant le Texas aux affaires », a déclaré Jermall.

La WBC a institué la Freedom Belt pour avoir une édition annuelle qui mettra en vedette le vainqueur du match qui aura lieu lors de cette fête importante.

Ce fut une cérémonie très émouvante alors que l’ancien gouverneur Rick Perry visitait le bureau pour la première fois en six ans et était un témoin honoraire de cette occasion mémorable.

Les membres de l’équipe TDLR qui étaient également présents ont été félicités par Rick Figueroa pour leur dévouement et leur passion pour les sports de combat. Brian Francis, « Big » Greg Alvarez, Mike Arizmendez, Steve Bruno, Tela Mange et Lee Parham ont été personnellement reçus par le gouverneur Abbott, tout comme Ray Mancera, directeur des affaires gouvernementales de WBC US.