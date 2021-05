WBC lancera une chaîne de boxe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Le World Boxing Council (WBC) et VIVE Network travaillent à l’unisson pour présenter au monde la première chaîne de boxe professionnelle 24 heures sur 24 au monde, WBC LIVE. Le centre de divertissement fera ses débuts en mai 2021 et, pour la plupart, sera diffusé gratuitement sur les appareils connectés du monde entier, principalement en ultra haute définition et à plage dynamique élevée. La programmation comprendra des émissions de commentaires hebdomadaires comme WBC Talks et In The Ring, ainsi que de nombreux contenus promotionnels décrivant les combats et les athlètes à venir.

Alors que la pandémie de 2020 a presque anéanti les sports en direct, elle a été la plus grande impulsion pour cette entreprise massive. WBC et VIVE sont entrés dans le coin des promoteurs professionnels et des athlètes avec une stratégie pour contrer les fermetures de sites et les ventes de billets perdues. Soutenu par des partenaires de diffusion et de technologie de classe mondiale, WBC LIVE permettra aux promoteurs de diffuser et de monétiser plus de cartes de combat, à la fois des titres et des combats sans titre sur plusieurs divisions et durées, que jamais dans la plus haute qualité sans le coût d’une production prohibitive. VIVE Network a conçu un plan pour utiliser la production virtuelle. L’objectif est d’égaliser les règles du jeu pour les promoteurs de toutes les échelles en fournissant une plateforme pour exposer leurs talents dans un environnement plus accessible et faire progresser leur carrière professionnelle.

La chaîne linéaire plaira aux amateurs de sports ayant un appétit pour les événements de streaming premium qui possèdent les millions d’écrans compatibles UHD HDR, mais qui ont peu accès au divertissement UHD HDR. Les fans de combat du monde entier désireux d’assister à l’action pourront accéder à l’application téléchargeable gratuite de VIVE disponible via divers écosystèmes d’applications, notamment Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV (Android TV), Roku Channel Store et Smart TV.

«Notre mission est de fournir aux sportifs et promoteurs de boxe professionnels les moyens de combattre les obstacles et de maintenir leurs moyens de subsistance», déclare John Jacaman, directeur du réseau VIVE. “C’est la plus grande chose qui soit arrivée au sport de la boxe professionnelle depuis des années.”

«Nous sommes très heureux de réaliser le rêve que mon père, José Sulaimán, a poursuivi pendant de nombreuses années: diffuser le talent des jeunes boxeurs à travers le monde, via la chaîne WBC. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons soutenir les promoteurs avec des programmes innovants au sein de la plateforme mondiale du WBC », déclare Mauricio Sulaiman, président du World Boxing Council.

Cette initiative conjointe, connue sous le nom de Consortium WBC, profitera non seulement au sport de la boxe, mais également à ses fans du monde entier. Les athlètes et les promoteurs qui souhaitent en savoir plus sur la manière de tirer parti de la plate-forme universelle d’événements en direct, de puiser dans leur public collectif et, par conséquent, d’élargir leur notoriété et leur potentiel de gains doivent contacter contact@wbcboxing.com à WBC. Les diffuseurs à la recherche d’une distribution de boxe professionnelle cohérente et de haute qualité doivent contacter directement le réseau VIVE.