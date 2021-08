WBC officialise l’ouverture d’un bureau en Ukraine

Le World Boxing Council a décidé d’ouvrir un bureau de représentation à Kiev, la capitale de l’Ukraine, l’un des pays avec la plus longue tradition de boxe et une histoire étroitement liée à la WBC. En 2004, l’Ukraine a accueilli une réunion extraordinaire du Conseil de direction ; Vitali Klitschko a dominé la division des poids lourds pendant plus d’une décennie; et, en 2018, l’une des conventions mondiales les plus spectaculaires de la WBC a été vécue dans la ville de Kiev.

Terre de grands champions du monde et de figures légendaires de notre sport, elle continue d’être l’un des viviers inépuisables de talents, tant au niveau olympique que professionnel. Dans l’histoire récente, des noms tels que Vitali et Vladimir Klitschko, Oleksandr Gvozdyk, Oleksandr Usyk, Vasyl Lomachenko, Victor Postol, pour ne citer que quelques-uns des grands représentants, sans oublier la jeune génération de boxeurs qui n’ont cessé de grimper les titres d’affiliation WBC. Actuellement, des boxeurs du monde entier choisissent l’Ukraine pour fabriquer de grandes cartes, devenant ainsi un centre de boxe important dans la région de l’Europe de l’Est. Le travail réalisé par Egis Klimas a été fondamental pour le développement de la boxe dans ce pays, avec la contribution de personnalités telles qu’Alina Shaternikova, Vladimir Zavialov et bien d’autres.

Un aspect pertinent à souligner est le travail qui est actuellement mené dans ce pays pour former et former les boxeurs amateurs dans leur transition vers la boxe professionnelle, une fois qu’ils auront décidé et pourront commencer leur carrière dans le domaine de la rémunération internationale.

Le World Boxing Council est convaincu que l’ouverture de notre bureau en Ukraine favorisera le développement de la boxe professionnelle et amateur dans la région, ceci étant l’objectif principal de cet effort. Nous avons beaucoup de travail à faire car nous devons travailler non seulement avec les boxeurs, mais aussi avec les entraîneurs, juges, arbitres et autres officiels impliqués dans l’organisation des combats. Les activités de responsabilité sociale joueront également un rôle important dans le plan de travail de WBC Ukraine, conformément aux directives du programme WBC Cares.

Une autre activité de grande importance de cette équipe sera l’ouverture d’écoles de boxe et de gymnases pour les enfants sans abri et les enfants de familles nécessiteuses, qui pourront faire du sport gratuitement et, dans de telles conditions, seront motivés pour réussir dans la vie. Développer l’esprit des enfants en tant que champions est également très important.

Le WBC, en tant qu’organisation innovante qui travaille toujours avec la santé et le bien-être des athlètes à l’esprit, mettra bien sûr en œuvre des programmes de nutrition, d’hydratation, de gestion du poids, Clean Boxing Program, et favorisera le soutien aux boxeurs à la retraite à travers le José Sulaiman. Fonds.

L’équipe de WBC Ukraine sera dirigée par Mykola Kovalchuk, un éminent avocat dans le domaine du droit du sport, qui a un dossier public reconnu. Félicitations Ukrainiennes !