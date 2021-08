WBC ordonne à Beterbiev d’affronter Browne

in

Le WBC a ordonné que Artur Beterbiev (16-0, 16 KO) expose le titre mondial des mi-lourds contre l’Américain Marcus Browne (24-1, 16 KO). Les deux équipes ont jusqu’au 17 septembre pour parvenir à un accord.

Beterbiev attendait une unification avec Joe Smithmais celui-ci va enfin faire face Oumar Salamov, en tête d’affiche d’une soirée Top Rank à l’automne. Encore une fois, les fans sont obligés d’attendre avec impatience un match entre les matchs.

Marcus Browne était l’une des promesses de la boxe américaine au milieu de la dernière décennie, battant l’Espagnol Gabriel Campillo lors de son dernier combat en tant que professionnel. Cependant, sa carrière n’a pas atteint le point attendu, remportant sa meilleure victoire contre Badou Jack en janvier 2019, pour s’incliner face au vétéran Jean Pascal sept mois plus tard. Depuis lors, il n’a ajouté qu’une victoire, ce qui ne devrait pas être considéré comme un mérite suffisant pour être nommé candidat à une ceinture mondiale.

C’est très bien pour les agences, comme dans ce cas, de prioriser les unifications puis d’ordonner des combats contre les challengers officiels. Cependant, il est plus discutable de savoir comment Browne, qui a perdu son avant-dernier combat en tombant trois fois contre Jean Pascal et n’a battu que plus tard un adversaire de troisième niveau, est numéro un sur tous les classements mondiaux.