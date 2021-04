WBC présente la ¨Mestizo Belt¨ pour Canelo-Saunders le 8 mai

Pour. Gabriel F. Cordero

Le président du WBC, Maurico Sulaimán et Alfredo del Mazo, gouverneur de l’État du Mexique ont fait la remise de la ceinture spéciale qui sera décernée au vainqueur du combat entre le Mexicain, Canelo Álvarez et le Britannique Billy J.Saunders le 8 mai au stade AT&T au Texas.

La ceinture met en valeur le talent et la créativité des artisans de l’État du Mexique qui l’ont fabriquée.

La “Ceinture Mestizo” est unique dans ce type et a été travaillée avec du pita, une fibre brillante, fine et résistante qui pousse dans les magueys.

¨ Nous sommes fiers et heureux une fois de plus pour la présentation d’une nouvelle ceinture pour ces grands événements en mai et septembre de nos fêtes nationales mexicaines. La boxe est de retour et nous avons déclaré 2021 l’année de la boxe. Nous nous sommes battus aux côtés des boxeurs et des promoteurs pour que la boxe reste en vigueur pendant la pandémie. Nous restons unis et chaque événement est important pour nous. »A déclaré Sulaiman

Actuellement, il y a 8 ceintures commémoratives et les 2 ceintures de 2021 se rejoignent. Toutes les ceintures spéciales de ces événements de célébrations du 5 mai et du 16 septembre sont en hommage aux différents groupes ethniques qui existent dans l’État du Mexique.