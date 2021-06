WBC présente la ceinture Liberty à Charlo-Montiel

Le World Boxing Council a créé une ceinture de liberté spéciale pour commémorer le « dix-neuvième ». Il sera remis au vainqueur du match opposant le champion WBC des poids moyens Jermall Charlo à Juan Macías Montiel le 19 juin à Houston.

Le “Juneteenth” ou “Emancipation Day” est célébré chaque année comme jour férié le 19 juin dans tous les États-Unis.

Cette proclamation d’émancipation est née à la suite de l’annonce de l’ordre général numéro trois, par le général de l’armée de l’Union Gordon Granger, le 19 juin 1865, s’appliquant à l’État du Texas.

L’architecte général original du mouvement d’émancipation était le président Abraham Lincoln. Il a été promulgué dans le treizième amendement à la Constitution proclamé par le Sénat des États-Unis le 18 avril 1864, suivi par la Chambre des représentants le 31 janvier 1865 et les États eux-mêmes, le 6 décembre de la même année.

Officiellement, l’esclavage a été aboli, mais les préjugés raciaux et ses terribles instruments de ségrégation n’avaient pas encore été vaincus. La campagne anti-guerre longue, douloureuse et finalement réussie, dirigée par le Dr Martin Luther King, a duré une bonne partie du 20e siècle. Le Dr King, qui a remporté le prix Nobel de la paix, a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, Tennessee.

La famille du World Boxing Council comprend cent soixante-dix nations à travers le monde, sans distinction de race, de couleur et de croyance. Les gagnants de la prestigieuse ceinture verte et or sont félicités pour leur magnifique dévouement et leurs merveilleuses réalisations. C’est notre mission et cela continuera d’être notre norme.

À New York, la WBC organisera une célébration en plein air organisée par WBC Cares et Gleason’s Gym. Ici, sous l’extension Dumbo, le musicien NabateIsle, lauréat d’un Grammy Award, se produira lorsqu’une réplique de cette magnifique ceinture de liberté WBC sera présentée à l’Eagle Academy for Young Men à Harlem, par le président du comté Eric Adams. Le festival commémorera également le 40e anniversaire du Boxer’s Day, en l’honneur de Joe Louis.

La ceinture de la liberté « Junteenth » fait partie de la célébration historique des droits fondamentaux de l’émancipation, soulignant le fait que tous les enfants, femmes et hommes naissent égaux. Cette célébration est incarnée par la célèbre citation du journaliste Jimmy Cannon à propos de Joe Louis, qui disait : « Joe est un honneur pour sa race… La race humaine !