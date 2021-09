WBC sanctionne Valdez-Conceicao avec des conditions spéciales

La WBC sanctionnera le combat du 10 septembre entre le champion WBC des super-plumes Oscar Valdez et Robson Conceicao. Le combat a déjà été approuvé par la Commission sportive Pascua Yaqui, la commission locale compétente, il semble donc que Valdez-Conceicao se poursuivra comme prévu, malgré le test de Valdez positif pour une substance interdite.

Valdez sera placé en probation pendant un an et tout résultat défavorable supplémentaire entraînera une suspension indéfinie. Valdez devra également subir une quantité substantielle de tests de dépistage aléatoires au cours des six prochains mois, en plus de s’inscrire au programme de gestion du poids WBC et, une fois terminé, d’agir en tant qu’ambassadeur du WBC en faisant au moins six apparitions personnelles. promouvoir et éduquer. d’autres sur des principes compatibles avec la boxe équitable, la gestion du poids et les valeurs de responsabilité sociale de WBC.

Déclaration officielle de WBC :

Situation en tant que champion d’Oscar Valdez

Le WBC a créé son Clean Boxing Program en collaboration avec VADA. Le WBC-CBP est l’un des programmes antidopage les meilleurs et les plus complets dans le sport. Les objectifs du WBC-CBP incluent, sans s’y limiter, les éléments suivants : (1) protéger la santé et la sécurité des boxeurs ; (2) éduquer les boxeurs, les entraîneurs, les équipes et les membres de la communauté de la boxe ; et (3) imposer des exigences et prendre des mesures équitables, justes et justes en examinant chaque situation selon ses mérites particuliers.

La liste WBC-CBP des substances interdites administrée par VADA comprend des centaines de substances et de métabolites. Il existe des différences marquées entre les différentes catégories de substances interdites en termes d’effets, de dangers et de contre-indications, il existe des différences extrêmes d’une substance donnée à l’autre.

Après avoir appris le résultat analytique défavorable d’Oscar Valdez, le WBC a formé un groupe d’experts scientifiques et nutritionnels pour enquêter, analyser et évaluer tous les faits et preuves disponibles, et recommander au WBC comment procéder dans ce cas particulier. Le panel WBC a tenu une audience d’investigation avec toutes les parties intéressées, y compris Champion Valdez et son équipe, ainsi que des représentants de la commission de surveillance et du promoteur. Champion Valdez et son équipe ont été à 100 % coopératifs tout au long du processus. Le panel du WBC a également tenu des réunions internes pour discuter des informations et des documents qu’il a reçus, afin que la recommandation au WBC puisse être bien informée, éduquée et juste.

Parmi les facteurs pris en compte par le panel WBC figurent : (1) un échantillon d’urine prélevé sur Champion Valdez le 13 août 2021, a renvoyé un résultat analytique défavorable pour la phentermine ; (2) les échantillons prélevés le 22 juillet 2021 et le 30 août 2021 étaient négatifs ; (3) Phentermine est un médicament d’ordonnance coupe-faim sans effets ni bénéfices documentés sur l’amélioration des performances en compétition ; (4) Le champion Valdez est boxeur depuis 19 ans avec une longue et célèbre carrière amateur, qui comprenait la participation à deux Jeux Olympiques ; (5) Au cours de sa carrière annoncée de boxeur amateur et professionnel, Champion Valdez a été testé négatif à de nombreux tests antidopage, dont plus de 30 en tant que professionnel ; et (5) Le champion Valdez a insisté pour s’inscrire auprès de la WBC-CBP et a exigé des tests antidopage dans tous ses combats.

Après avoir mené sa propre analyse de la situation, la Commission sportive Pascua Yaqui, qui est la commission locale qui supervise l’affaire Valdez c. Conceicao, a confirmé son engagement à permettre au match de se dérouler dans sa juridiction comme initialement prévu le 10 septembre 2021.

La recommandation du Panel du WBC au WBC, que le Conseil des gouverneurs du WBC a autorisée et adoptée, comprend :

1 La WBC sanctionnera officiellement l’affaire Valdez c. Conceicao pour le titre mondial WBC Super Featherweight, qui aura lieu comme initialement prévu le 10 septembre 2021.

2. La WBC reversera la totalité des frais de pénalité qu’elle recevra de ce match au programme WBC-CBP et au WBC Jose Sulaiman Boxers Fund.

3. Le WBC concevra et mettra en œuvre divers programmes obligatoires aux frais exclusifs de Champion Valdez, notamment :

ongle. Effectuez un nombre substantiel de tests de dépistage aléatoires au cours des six prochains mois, tel que déterminé par le WBC-CBP.

B. L’inscription, la participation active et le strict respect d’un programme de gestion du poids qui comprend des éléments de nutrition et d’hydratation conçus par le Comité de nutrition WBC ; Le champion Valdez et son équipe doivent recevoir une certification complète de ce programme.

C. À la fin des programmes ci-dessus, Champion Valdez servira d’ambassadeur WBC, après quoi il fera au moins six apparitions personnelles pour promouvoir et éduquer les participants sur les principes compatibles avec la boxe équitable, les bonnes pratiques de gestion du poids et les valeurs de responsabilité sociale. du WBC.

4. Le WBC placera Champion Valdez en probation pour une période de 12 mois. Tout défaut de localisation ou résultat d’analyse défavorable au cours de la période d’essai entraînera une suspension indéfinie de toute activité WBC, une suspension immédiate de la reconnaissance de tout privilège WBC (championnat ou statut) jusqu’à ce que le problème soit résolu ; et est indiqué comme indisponible dans le classement mondial WBC.

Clean Boxing est l’un des piliers de la WBC. La WBC maintiendra son leadership dans le sport en investissant des ressources et des efforts pour s’assurer que la boxe est juste et que les boxeurs sont éduqués et protégés, tandis que la justice prévaut à tout moment.

El WBC desea reconocer y agradecer a todos los que participaron en este complejo proceso, incluida la Comisión Atlética Pascua Yaqui y sus asesores, la Asociación de Comisiones de Boxeo, Top Rank, Inc., Team Valdez, y los expertos y consultores que trabajaron diligentemente dans le cas.