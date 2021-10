Alors que l’ancienne star de « Batwoman » Ruby Rose continue de dénoncer les acteurs et l’équipe de la série CW, Warner Bros. Television condamne à nouveau les allégations de Rose et fait preuve de solidarité envers l’acteur Dougray Scott.

Le studio a défendu lundi la réputation de Scott à la suite des allégations d’inconduite de Rose, que Scott a réfutées la semaine dernière comme « des allégations diffamatoires et dommageables » qui ont conduit au harcèlement de l’acteur écossais.

« Nous condamnons les commentaires faits par Ruby Rose à propos de Dougray Scott », a déclaré le studio de télévision dans une déclaration au Times lundi. « Warner Bros. a trouvé que M. Scott était un professionnel accompli et n’a jamais reçu d’allégation contre lui d’intimidation ou de comportement abusif de sa part. M. Scott était très respecté et admiré par ses collègues, et était un leader sur le plateau.

La semaine dernière, Rose, qui a joué le personnage révolutionnaire de DC Comics et son alter ego Kate Kane, a accusé le studio de conditions de travail toxiques dans un flux continu d’histoires Instagram dirigées contre l’ancien chef de studio Peter Roth, la showrunner Caroline Dries et le producteur Greg Berlanti.

Le studio a immédiatement rejeté les accusations de Rose avec une déclaration enflammée, résumant les affirmations comme «l’histoire révisionniste».

Rose avait également accusé Scott, qui jouait le père de Kate, Jacob Kane, d’être « non professionnel », d’abuser des femmes et d’être « un cauchemar » avec qui travailler. Dimanche, Rose l’a également accusé de « problèmes de colère » et a affirmé qu’il poursuivait l’ancienne star. Cette histoire a depuis été supprimée de l’Instagram de Rose.

Rose a brusquement quitté l’adaptation de la bande dessinée en 2020 après une saison. Mais Scott est resté dans la série. L’acteur était un habitué de la série complète de la saison 1 et est apparu dans la majeure partie de la saison 2 lorsque l’acteur Javicia Leslie a succédé à Rose en tant que héros titulaire.

La dernière partie de Warner Bros.’ La déclaration de lundi a réitéré la position antérieure du studio sur Rose.

« Warner Bros. Television n’a pas retenu l’option de Ruby Rose pour une saison supplémentaire en raison de plusieurs plaintes concernant le comportement au travail qui ont été largement examinées par le Studio », a-t-il déclaré.

Scott, dont les autres crédits incluent « Ever After », « Mission: Impossible 2 », « Taken 3 » et « My Week With Marilyn », a précédemment nié les allégations d’inconduite de son ancienne co-star.

« Je réfute absolument et complètement les allégations diffamatoires et dommageables faites contre moi par [Ruby Rose]; ils sont entièrement inventés et ne se sont jamais produits », a déclaré Scott à TV Line mercredi, notant également Warner Bros.’ décision de ne pas exercer son option d’embaucher Rose pour une autre saison.

Les représentants de Scott et Rose n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires du Times.