We All Die Young: Le casting et 5 choses rapides que nous savons sur le drame hip-hop de Daveed Diggs

Le casting de We All Die Young comprend le juge Smith, Idris Elba et Taylour Paige

Dans la perspective du Festival international du film de Toronto en septembre 2021, Deadline a obtenu le scoop sur We All Die Young et sa petite (pour l’instant, du moins), mais extrêmement talentueuse distribution, composée d’un groupe diversifié d’acteurs à différentes étapes. de leurs carrières respectives.

Le premier est le juge Smith, la star de Pokémon : Détective Pikachu qui est récemment apparue dans la série originale de HBO Max Génération, et qui reviendra bientôt à l’action dans Jurassic World : Dominion. Dans le prochain drame hip hop, Smith incarnera Marcus, un rappeur de 25 ans qui se trouve dans une position assez difficile en termes de carrière et de vie. Idris Elbe, sortant de The Suicide Squad, jouera le mentor de longue date et figure paternelle de Marcus, qui possède également le label qui sort ses albums. Taylor Paige, qui a fait des vagues avec sa performance électrique en tant que personnage principal du drame basé sur des événements réels de 2021, Zola, jouera une femme qui entre dans la vie de Marcus et l’oblige à réévaluer sa situation.