“ We Are Lady Parts ” est l’émission télévisée qu’il vous faut ⋆ .

L’anarchie au Royaume-Uni prend un tout nouveau sens avec l’arrivée de «We Are Lady Parts», la comédie punk rock de Peacock sur un groupe exclusivement féminin musulman qui diffuse des chansons comme «Ain’t No One Gonna Honor Kill My Sister But Me »Et« Voldemort sous mon foulard ». Ils ont les côtelettes et l’attitude – maintenant tout ce dont ils ont besoin est un guitariste principal, un fan ou deux, et un concert qui n’est pas dans le fond de la boucherie halal d’un oncle.

“Presque connu”? Pas même proche, et c’est ce qui rend cette hilarante série britannique en six épisodes, écrite, réalisée et produite par Nida Manzoor («Doctor Who»), si délicieusement subversive. Le conte de l’opprimé, qui débute le 3 juin, est un hybride hilarant de punk rock, d’humour d’initié immigrant et de féminisme du 21e siècle. C’est tout ce que vous ne vous attendiez pas à voir dans une émission sur les musulmans… ou dans une série sur un groupe de garage en difficulté. Les fans de “Never Have I Ever” de Netflix, qui revient en juillet, trouveront l’inspiration et l’humour profond dans ce nouveau groupe de femmes inadaptées en mélangeant le hardcore avec les hijabs. Si haram mais si juste.

Les tropes du rock’n’roll sont à nouveau frais lorsqu’ils sont vus à travers l’objectif de tous les étrangers – des filles musulmanes brunes et noires élevées à la périphérie de Londres. Ils sont plaqués par les libéraux blancs, mécontents des nationalistes blancs et totalement absents des conversations sur le prochain grand espoir blanc pour le rock. Mais lorsqu’ils sont unis par leur amour de la musique et leur besoin de faire rage, ils défient les attentes et les obstacles, forçant leur propre chemin au sommet d’une montagne de bruit tout-puissant.

«We Are Lady Parts» se concentre sur Amina Hussein (Anjana Vasan), un doctorat en microbiologie ringard et modeste. étudiant et guitariste autodidacte dont le but est de trouver un mari. Mais tout en enseignant des chansons à des jeunes défavorisés, le virtuose de la guitare est découvert par le jeune groupe Lady Parts. Amina est recrutée à contrecœur dans le groupe malgré sa tendance carrée à porter des pastels en sourdine et à vomir du trac. Comment va-t-elle maintenir la vie d’une musulmane modeste et la déchirer dans un groupe punk? Le plaisir est de la regarder essayer.

Le punk rock et les tapis de prière se rencontrent dans «We Are Lady Parts».

(Saima Khalid / Paon)

Les filles du groupe ont toutes leurs propres procès, dont aucun, rafraîchissant, n’a à voir avec des parents musulmans stricts ou des décrets religieux. La chanteuse principale Saira (Sarah Kameela Impey) grogne comme une banshee dans le micro et coupe violemment de la viande pendant son travail de boucherie. Elle ne craint rien, semble-t-il, jusqu’à ce que son petit ami propose une relation engagée à long terme. La batteuse Ayesha (Juliet Motamed) a un court fusible, ce qui n’aide pas dans son travail de chauffeur Uber. Allah interdit l’idiot qui la fait chier. La bassiste Bisma (Faith Omole) est une mère de la terre alimentée par un féminisme furieux et émeute. Elle est l’auteur de la bande dessinée «Period (Apocalypse Vag)». Et elle élève sa fille et son mari en même temps. La directrice Momtaz (Lucie Shorthouse) maudit comme Sid Vicious et vape comme Post Malone, mais derrière son masque de niqab. Si seulement elle pouvait réserver à Lady Parts ce concert en or et révolutionnaire.

Briser les frontières sans aliéner les téléspectateurs est le défi, et «We Are Lady Parts» réussit avec un volume porté à 11. La comédie irrévérencieuse a commencé comme un court métrage, dans le cadre d’une initiative de Channel 4 en Grande-Bretagne visant à présenter de nouveaux talents – «Chewing» de Michaela Coel Gum, “le précurseur de” I May Destroy You “de HBO, était une autre émission issue de l’entreprise. La série plus longue «Lady Parts» a déjà reçu des éloges au Royaume-Uni, mais l’Amérique est-elle prête pour une invasion musulmane britannique? (Cue les chyrons de Fox News.)

Les personnages musulmans de «We Are Lady Parts» viennent d’horizons et d’expériences variés, ce qui semble basique mais constitue un changement sismique étant donné les représentations biaisées de femmes voilées qui ont proliféré à la télévision depuis «I Dream of Jeannie». La version hollywoodienne de la femme musulmane est une victime en deuil de la guerre, pleurant dans un tas de gravats tandis que son mari djihadiste utilise avec désinvolture leurs enfants comme boucliers humains. Bisma, Saira, Ayesha et tous les autres personnages de la nouvelle série britannique offrent un point de vue alternatif. Par exemple, la mère d’Amina ne la force pas à se marier. Maman est un type décontracté qui veut que sa fille tendue sorte et fasse l’expérience de la vie, se desserre avant de se marier.

Les femmes de Lady Parts peuvent gémir, mais c’est dans un micro, criant des paroles qui militarisent les notions de tabloïdie sur les femmes et l’islam: «Je vais tuer ma sœur / Ce n’est pas à propos de vous / C’est entre elle et moi / Elle m’a volé eye-liner / Quelle salope! … C’est un crime d’honneur. C’est un crime d’honneur. Que les tabous soient damnés dans cette comédie créée par et mettant en vedette des femmes musulmanes, sud-asiatiques, noires et arabes. Ils ont été la cible de campagnes de diffamation et de blagues fanatiques pendant si longtemps, ils ont gagné le droit de satiriser cette ignorance dans leur musique. Le Linda Lindas, le groupe punk asiatique et latino-américain composé exclusivement de filles de Los Angeles, connaît le métier. Leur chanson «Racist, Sexist Boy» est récemment devenue virale.

Les acteurs de «Never Have I Ever», de gauche à droite, Ramona Young, Lee Rodriguez et Maitreyi Ramakrishnan.

(Isabella B. Vosmikova / Netflix)

Un amour pour la musique est palpable dans «Lady Parts». La bande originale a été écrite par Manzoor, ses frères et sœurs Shez et Sanya Manzoor et Benjamin Fregin. Ils ont inventé des gemmes telles que «Bashir With the Good Beard», vraisemblablement inspirée par «Becky with the good hair» de Beyoncé. Lorsque le groupe ne brouille pas sur le matériel original, le spectacle conserve sa sensibilité à la culture pop lorsque le groupe couvre avec férocité «9 to 5» de Dolly Parton, serre la tête dans la voiture à System of a Down et grince des dents à l’idée d’Amina vénérant un ancien Dieu: Don McLean.

Comme «Never Have I Ever», la série est un saut majeur pour la télévision. Les deux émissions présentent des nerds sud-asiatiques comme leurs principaux, les déplaçant de la punchline à l’histoire principale et leur donnant la liberté d’avoir des émotions désordonnées. Ils sont en colère, maladroits, excités et affligés. Le retour du succès surprise de Netflix et l’anticipation entourant l’arrivée de «We Are Lady Parts» marquent un été marquant pour les femmes sous-représentées de diverses cultures et confessions.

