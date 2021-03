We Came as Romans annonce la diffusion en direct de l’anniversaire de «  Planter une graine  »

NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS a annoncé le « Planter une graine » événement en direct, prévu pour le vendredi 23 avril à 21 h HE / 18 h HP.

Au cours de l’émission en direct, le groupe interprétera son album phare sorti en 2009 « Planter une graine » dans son intégralité.

« Planter une graine » était une déclaration sonore définitive pour NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS et reste un fan et un favori critique à travers cette journée. Il est normal que le groupe commémore le disque avec cet événement de performance. NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS avait entrepris une tournée pour célébrer l’anniversaire de l’album en 2020, mais la tournée a été déposée en raison de la fermeture mondiale du COVID-19. Cet événement permet au groupe et à ses fans de marquer l’anniversaire d’une manière différente mais tout aussi spéciale.

« Nous sommes ravis d’annoncer ce livestream pour notre ‘Planter une graine’ Tournée / set anniversaire des 10 ans « , déclare la chanteuse Dave Stevens. « Alors que nous étions au milieu de cette tournée l’année dernière, nous avons dû faire nos bagages et rentrer chez nous de manière inattendue à cause du COVID-19, qui nous a laissé, ainsi que beaucoup de fans, déçus de ne pas pouvoir jouer cet ensemble. Le La meilleure façon de proposer ces chansons à nos fans était de les diffuser en direct. Parallèlement à la diffusion, nous publions des produits en édition très limitée, conçus par nos propres Andy Glass, tout comme nous l’avons fait lors de la tournée. Notre espoir est de donner vie à cet ensemble – partout où vous pouvez le regarder pour nous aider tous à traverser des moments difficiles. «

Les billets, les lots VIP et les produits exclusifs sont en vente ici.

Un coffret vinyle exclusif, qui comprend les cinq NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS albums dans des couleurs alternatives, est limité à seulement 1000 exemplaires et est un « must own » pour les irréductibles et les collectionneurs. Il comprend un billet de spectacle. Obtenez-le ici.

L’année dernière, NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS a partagé la vidéo de leur toute nouvelle chanson « De la première note ». « De la première note » et « Portez le poids » a servi de premier morceau que le groupe a sorti depuis le chanteur Kyle Pavonetragique décès en août 2018. Le groupe continue de travailler sur du nouveau matériel.

