We Came As Romans partage la vidéo du nouveau single ‘Black Hole’ Feat. Caleb Shomo de Beartooth

NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS a partagé une vidéo pour son tout nouveau single “Trou noir”, avec BEARTOOTH‘s Caleb Shomo. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

“‘Trou noir’ était la toute dernière chanson que nous avons écrite pour l’album”, NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS chanteur Dave Stephens dit. “Nous avions cette idée de ce à quoi nous voulions que cela sonne, et nous avons écrit un tas de musiques pour cela tout au long de notre séjour à LA. Mais nous n’avons jamais été vraiment satisfaits de ce que nous avons créé. Avec seulement une semaine en studio, nous avions a finalement créé quelque chose dont nous étions tous ravis – et il était temps de mettre un message sur la chanson.”

Stephens continue : « Les paroles de ‘Trou noir’ traitent de l’anxiété que vous ressentez au cours de la vie. Pour moi, à l’époque, l’anxiété que je ressentais face à la perte et au processus de deuil. Mais nous voulions laisser la chanson suffisamment ouverte pour que nos fans puissent s’y identifier, avec tout ce qu’ils traversaient. Cette anxiété est parfois si écrasante et si lourde, et vous devez en supporter le poids, la gravité des situations dans lesquelles vous vous trouvez, et parfois cela ressemble à un cycle sans fin.”

Il termine: “Quand la chanson était terminée, nous l’avons envoyée à un de nos amis de longue date – Caleb Shomo. Nous jouons des concerts ensemble depuis plus de 10 ans maintenant, et nous sommes si heureux d’avoir enfin eu la chance de collaborer sur une chanson ensemble. Caleb est un chanteur incroyable et la chanson ne serait pas la même sans sa contribution !”

NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS a récemment partagé une vidéo pour le single “Fleur sombre”.

En d’autre NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS news, le groupe a relancé sa tournée d’anniversaire aux États-Unis en célébrant leur album phare sorti en 2009 “Planter une graine”. La tournée était initialement prévue pour le printemps 2020, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. “Planter une graine” était une déclaration sonore définitive pour NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS et reste un favori des fans à ce jour. La tournée débutera le 29 septembre à Philadelphie et se poursuivra jusqu’au 7 novembre dans le Michigan natal du groupe. Le soutien viendra de LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, CHERCHEUR DE JOURS et DEVANT CREUX.



