We Came As Romans sort le clip de son nouveau single “Darkbloom”

NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS a partagé le clip officiel de son tout nouveau single “Fleur sombre”.

Avec des synthés et des riffs tranchants qui pourraient ébrécher cette peinture du mur, “Fleur sombre” représente le prochain chapitre pour NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS. À l’automne 2019, le groupe a partagé deux nouveaux morceaux : “De la première note” et “Porter le poids”. Ces chansons ont marqué le premier matériel que le groupe a sorti après le chanteur Kyle Pavonedécès tragique en août 2018.

« L’idée derrière ‘Fleur sombre’ c’est que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de la vie, il y a toujours le potentiel, ou la possibilité, de croissance personnelle », a déclaré le guitariste Josué Moore. “Tant que nous ne sommes pas prêts à céder complètement à l’émotion ou à la pensée négative qui semble avoir pris le dessus, alors nous pouvons être assez forts pour surmonter et avancer vers un avenir différent. Cette chanson parle d’avoir l’esprit pour être capable de reconnaître la réalité des situations dans lesquelles nous nous trouvons, mais avoir la force de surmonter l’adversité. Il s’agit de faire le choix de continuer à faire des efforts pour faire avancer votre vie, face aux moments les plus difficiles que vous vivrez vivre.”

En d’autre NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS news, le groupe a relancé sa tournée anniversaire en célébrant son album phare sorti en 2009 “Planter une graine”. La tournée était initialement prévue pour le printemps 2020, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. “Planter une graine” était une déclaration sonore définitive pour NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS et reste un favori des fans tout au long de cette journée. Il est normal que le groupe commémore la sortie avec une tournée.

La tournée débutera le 29 septembre à Philadelphie et se poursuivra jusqu’au 7 novembre dans le Michigan natal du groupe. Le soutien viendra de LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, CHERCHEUR DE JOURS et DEVANT CREUX.



