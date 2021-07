We Keep the Dead Close est un vrai livre de crime formidable

À certains égards, le véritable livre policier de Becky Cooper, We Keep the Dead Close, cède à certaines des pires impulsions du genre. Cooper passe une tonne de temps à expliquer son processus d’enquête au lieu de simplement dire aux lecteurs ce qui s’est passé, elle inclut des détails personnels apparemment non pertinents sur sa vie, elle réduit parfois la victime de meurtre centrale dans son histoire à un chiffre, et elle couvre un crime qui a été résolu pendant qu’elle en faisait un reportage – pour que quiconque s’ennuie puisse simplement rechercher “la fin” en ligne.

Ce qui rend finalement le livre génial, c’est que, dans le cas de Cooper, tous ces choix sont très intentionnels. We Keep the Dead Close est le travail rare qui fonctionne à la fois comme un exemple très fort du genre dans lequel il existe et comme une critique de ce genre. C’est un vrai livre de crime qui n’est pas sûr du besoin de qui que ce soit d’un vrai livre de crime.

À première vue, l’affaire au centre de We Keep the Dead Close semble être un puzzle fascinant. En 1969, Jane Britton, une étudiante de 24 ans à Harvard, est retrouvée morte dans son lit, matraquée par un agresseur inconnu. Britton était étudiante en archéologie, et des éléments de ce qui lui est arrivé évoquent un ancien rituel funéraire, en particulier la dispersion d’une poudre métallique appelée « ocre rouge » autour de son corps.

Le coupable n’a pas été attrapé et l’affaire a langui, non résolue, pendant des décennies. Un réseau de chuchotements a insisté sur le fait que Harvard s’appuyait sur la police pour monter une dissimulation. De plus, le moulin à rumeurs a déclaré que Harvard protégeait l’un des siens : un éminent professeur qui a assassiné Britton après avoir menacé de révéler une liaison entre les deux.

Au moment où Cooper entend pour la première fois l’histoire de Britton en tant qu’étudiante de premier cycle à Harvard au début des années 2010, elle écrit que c’est devenu presque un conte populaire sur la façon dont les institutions puissantes protègent les hommes puissants qui font des choses horribles. Alors qu’elle poursuit ses recherches sur le livre au cours de la décennie qui a suivi, de puissantes institutions protégeant des hommes puissants qui font des choses horribles deviennent un thème récurrent dans le dialogue national américain, les vrais médias criminels font sensation, et en 2018, les autorités ont en fait identifier la personne qui, selon eux, a tué Britton. Si Cooper avait publié We Keep the Dead Close en, disons, 2015, cela aurait semblé non seulement opportun, mais aussi prémonitoire – même sans nommer un coupable probable. Dans l’état où il a été publié fin 2020, le livre aurait pu donner l’impression de rattraper son retard.

Au lieu de cela, We Keep the Dead Close devient presque une méditation sur la raison pour laquelle des livres comme celui-ci existent en premier lieu. Sa comparaison de l’histoire de Jane Britton avec un conte populaire est pertinente : nous utilisons souvent des histoires de meurtres macabres comme une sorte d’avertissement sur l’obscurité au cœur de la société. Nous pourrions raconter ces histoires comme un proxy pour offrir des conseils individuels – « Ne sortez pas la nuit tombée dans une grande ville », pour utiliser un exemple que j’ai entendu sans cesse quand j’étais enfant et qui s’est avéré être imparfait.

Tout aussi souvent, cependant, une histoire de meurtre peut fonctionner comme un moyen de confronter les déséquilibres de pouvoir de la société d’une manière accessible et facilement digestible. Une étude minutieuse du poids de la discrimination fondée sur le sexe dans les institutions américaines est nécessaire, mais en tant qu’entreprise, cela peut être beaucoup moins convaincant que de lire l’histoire d’une jolie jeune femme à la personnalité vibrante, parfois conflictuelle, qui finit soudainement par mourir.

Bien sûr, cette jeune femme ne peut plus parler pour elle-même. En racontant simplement l’histoire de Britton, Cooper se rend compte qu’elle contamine le passé soit avec ce qu’elle veut être vrai, soit avec une compréhension incomplète de ce passé basée sur ce que nous savons dans le présent. Une grande partie de We Keep the Dead Close traite de la politique interne dans le monde de l’archéologie et de la dynamique interpersonnelle tendue qui se développe lors de longues fouilles au milieu de nulle part. Cette focalisation s’avère avoir un poids thématique substantiel, en plus de fournir un cadre nouveau pour un véritable récit criminel. Après tout, les archéologues et les vrais auteurs de crimes font un peu la même chose : ils essaient de reconstituer le passé à partir des rares détails disponibles dans le présent.

We Keep the Dead Close rejoint I’ll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara (à la fois sous forme de livre et d’adaptation télévisée) et quelques autres titres récents en tant qu’œuvres importantes au sein d’un véritable mouvement criminel en pleine croissance. Ce mouvement vise à souligner à quel point l’acte de rendre compte d’une véritable histoire de crime – en particulier dans le passé – peut modifier et déformer cette histoire de manière à détruire la vérité, quelle qu’elle soit.

McNamara (qui a diligemment retracé le violeur en série et meurtrier surnommé le Golden State Killer) et Cooper ont tous deux disparu dans leurs recherches. Tous deux ont utilisé leurs recherches pour mettre en évidence des crimes qui avaient été largement oubliés. Les criminels dans les deux cas qu’ils ont étudiés ont finalement été arrêtés par les autorités grâce en partie aux efforts des auteurs pour remettre ces cas sous les projecteurs. Mais les deux femmes sont également moins intéressées à obtenir un crédit pour leur travail qu’elles ne le sont dans la façon dont les crimes qu’elles couvrent mettent en évidence d’énormes lacunes dans la façon dont notre société traite les différents groupes de personnes. Les cas qu’ils couvrent commentent obliquement la misogynie structurelle, avec une poignée de moments où le classisme structurel et le racisme se heurtent aux histoires des victimes et de leurs assassins.

En fin de compte, We Keep the Dead Close explore comment même savoir qui a commis un crime pourrait ne jamais satisfaire pleinement quelqu’un qui devient obsédé par une affaire non résolue pourrait espérer le savoir. Avec suffisamment de recherches et d’enquêtes, n’importe qui peut théoriquement reconstituer les événements d’un meurtre – mais peu importe à quel point vous enquêtez, et même si vous pouvez vous asseoir en face de l’auteur et lui demander ce qui s’est passé et pourquoi, vous ne pouvez jamais vraiment savoir qui est le meurtre. la victime était. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu’ils ont ressenti ou pensé dans les moments qui ont précédé leur mort. Ils vous sont à jamais fermés, un point fixe dans le temps qui ne peut parler mais qui ne peut être fouillé qu’avec le plus grand soin.

We Keep the Dead Close est disponible sur bookshop.org et d’autres libraires.

Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.