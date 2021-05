‘We the nobles’ sera adapté en anglais – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Comment oublier notre mirrey préférée, Javi Noble! Eh bien, apparemment, nous pourrions continuer à le regarder, mais maintenant dans sa version américaine, puisque la comédie mexicaine Nosotros Los Nobles sera adaptée en long métrage en anglais sur Netflix par les producteurs Chris Columbus, Michael Barnathan et Mark Radcliffe pour 26th Street Pictures dans le cadre de leur accord général avec la plateforme de streaming.

Le film de 2013 réalisé et co-écrit par Gay Alazraki suit trois jeunes hommes superficiels et leur père millionnaire qui prétend être en faillite pour leur donner une leçon et les oblige à faire l’impensable: trouver un travail.

Nos Los Nobles est le deuxième film local le plus rentable au Mexique avec 26,2 millions de dollars derrière No Accepted for Returns d’Eugenio Derbez, qui a rapporté 46,1 millions de dollars.

