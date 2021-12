Wealdstone triple coup de couteau sort une nuit d’horreur pour la capitale – deux arrestations | Royaume-Uni | Nouvelles

La police a été appelée à Wealdstone High Street vers 19 heures le mardi 30 novembre à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau. Des agents de la police métropolitaine et des ambulanciers paramédicaux du London Ambulance Service se sont rendus sur les lieux et ont trouvé deux garçons, âgés de 14 et 16 ans, blessés par arme blanche.

Les adolescents ont été emmenés dans un hôpital de l’ouest de Londres où leurs blessures ont été évaluées comme ne mettant pas leur vie en danger.

Peu de temps après, une troisième victime a été retrouvée à l’extérieur de la station Harrow et Wealdstone, souffrant de coups de couteau mettant sa vie en danger.

L’homme de 22 ans a été transporté d’urgence dans un hôpital de l’ouest de Londres pour un traitement d’urgence, où il reste dans un état stable.

Après les attaques, la police a enregistré Wealdstone High St et fermé le poste pour enquêter.

Les détectives ont averti les membres du public qu’ils verraient une présence policière importante dans la région après les attaques.

Les images partagées par Harrow Online montraient de nombreux véhicules de police se rendant sur les lieux alors que le cordon autour des scènes de crime était en place.

Un communiqué de la police métropolitaine a ajouté qu’une ordonnance de l’article 60, qui donne à la police des pouvoirs supplémentaires d’interpellation, de fouille et d’arrestation, avait été autorisée jusqu’à 8 heures du matin mercredi matin.

Un porte-parole de la police métropolitaine a confirmé à Express.co.uk que deux arrestations avaient été effectuées à la suite de l’attaque.

LIRE LA SUITE: Les automobilistes critiquent les plans visant à rendre les routes plus étroites pour les pistes cyclables – « en ont marre »

La force exhorte toute personne ayant été témoin de l’incident à appeler le 101 avec la référence 6046/30NOV.

Des informations peuvent également être fournies à Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111.