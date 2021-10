WealthDesk : Création de richesse simple, facile et rentable

Ujjwal Jain, fondateur et PDG, WealthDesk

Ujjwal Jain a plus d’une décennie d’expérience au confluent des secteurs de l’informatique, de la technologie, de la finance, du commerce et de la gestion des investissements. Il a travaillé avec DE Shaw, l’un des principaux fonds spéculatifs axés sur la technologie, ainsi qu’avec MSCI, l’un des principaux fournisseurs d’indices et d’ETF. Ayant développé une connaissance et une compréhension solides de l’industrie de la gestion de fonds active et passive entièrement axée sur une technologie approfondie et une approche basée sur les produits, Jain souhaitait s’aventurer en Inde dans cet espace.

Jain envisageait de créer une plate-forme technologique d’investissement. Il a quitté son emploi en mars 2016 et a incorporé WealthDesk en juin de la même année. Le produit a été mis en service en 2018 après avoir été initialement testé pour répondre aux besoins de l’industrie. Cela a conduit à la construction d’un écosystème de plateformes B2B2C pour les conseillers, les maisons de recherche entrant dans le conseil, les courtiers et les investisseurs. Il permet un investissement basé sur un portefeuille au-dessus des actions et des ETF consolidant l’écosystème de la recherche, du conseil, du courtage, de la gestion d’actifs et de patrimoine.

Cette startup basée à Mumbai fournit les produits clés suivants :

WealthDesk Business pour les conseillers indépendants et les maisons de recherche : il leur permet de lancer et de gérer des portefeuilles basés sur des actions directes et des ETF en tant que WealthBaskets et de les distribuer dans une configuration omnicanale via leur propre plate-forme de consommation dédiée où tout client de courtage peut venir découvrir, investir et gérer leurs paniers de richesse.

WealthDesk Business pour les courtiers et les distributeurs : les courtiers et les distributeurs passent du courtage transactionnel au courtage axé sur le conseil/la valeur en distribuant les WealthBaskets dans une configuration omni-canal à la fois via la plate-forme de courtage en ligne et via les succursales et les canaux de distribution dans une approche hors ligne à en ligne.

WealthDesk Consumer : une plate-forme d’agrégation de consommateurs organisée pour permettre la gestion de patrimoine sur WealthBaskets via des WealthBaskets payants où tout client de courtage de détail peut venir découvrir, découvrir, investir, gérer et suivre ces WealthBaskets.

«Nous avons intégré plus de 50 partenaires, dont des courtiers de premier plan comme JM Financial, Motilal Oswal, Anand Rathi, Prabhudas Lilladher, IIFL Securities et d’autres», déclare Jain. « Les WealthBaskets ont été créés par certaines des principales sociétés de conseil en investissement et de recherche telles que Quantech Capital (OpenQ), Finmo, Renaissance Investment Managers, Tamohara, Abakkus Investing, etc. » WealthDesk a jusqu’à présent levé 3,2 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs lors de son premier tour de table externe de pré-série A dirigé par Mathew Cyriac, ancien partenaire de Blackstone et co-responsable de India PE.

Avec une base technologique solide et solide en place, WealthDesk va maintenant évoluer rapidement verticalement et horizontalement, affirme Jain. « Nous proposerons des outils et des analyses de pointe qui soutiendront de manière globale les investisseurs particuliers dans leur parcours d’investissement. Du côté des produits, nous nous concentrerons sur l’extension de nos fonctionnalités de pointe sur WealthDesk Business pour prendre en charge les RIA, les RA, les courtiers et les distributeurs avec les outils les plus avancés qui ne sont disponibles sur aucune autre plate-forme », ajoute-t-il.

