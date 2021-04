Actualités Bitcoin

Wealthfront permet aux clients d’investir dans la crypto; L’Allemagne adopte une législation sur les Spezialfonds pour allouer 20%

Wealthfront est le dernier à permettre à ses clients d’investir dans des crypto-monnaies plus tard cette année.

Le gestionnaire de patrimoine numérique américain avec 16 milliards de dollars d’actifs sous gestion a déclaré à partir de cette semaine; les utilisateurs pourront créer leur propre portefeuille à partir d’une gamme d’ETF approuvés par leur équipe.

C’est un changement notable pour Palo Alto, une startup basée en Californie qui a été traditionnellement plus conservatrice et à long terme. On ne sait pas encore quels cryptos seraient disponibles.

Dan Carroll, cofondateur et directeur de la stratégie de Wealthfront, a déclaré que les changements reflétaient un désir croissant des investisseurs de la génération Y et de la génération Z de faire des choix d’investissement.

«Wealthfront sera l’endroit où investir de manière responsable, pas une arcade du Far West», a déclaré Carroll. «Nous pouvons le faire de manière fiduciaire. Nous nous soucions de ce qui est dans votre intérêt. Nous ne vous laisserons pas mettre 100% de votre portefeuille en crypto. »

La société, qui compte environ 357 425 comptes, continuera également à rééquilibrer automatiquement les portefeuilles et à informer les utilisateurs de l’impact de leurs choix d’investissement sur leur niveau de risque.

Au milieu de cette adoption croissante des cryptos, de grandes nouvelles sont venues d’Allemagne, où une nouvelle législation permet aux gestionnaires de fonds d’investissement institutionnels populaires, Spezialfonds, d’allouer 20% aux actifs cryptographiques.

La loi qui a autorisé le Parlement fédéral jeudi dernier entrera en vigueur le 1er juillet, ce qui légitime davantage la classe d’actifs et stimule l’industrie de la crypto-monnaie dans le pays.

Selon les experts du marché, cela pourrait libérer d’énormes sommes d’argent car cela permet à des milliers de fonds d’investissement existants d’investir dans Bitcoin et d’autres crypto-actifs.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.