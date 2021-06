Wear OS 3.0 peut fonctionner sur les montres intelligentes existantes après tout, mais il y a un hic

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Qualcomm a déclaré dans un communiqué que le Snapdragon Wear 3100 prend en charge Wear OS 3.0. Le fabricant de puces n’a pas confirmé quels appareils portables Wear OS existants recevront la mise à jour. Google reste également silencieux sur le calendrier de mise à jour des montres Wear OS existantes.

Qualcomm a confirmé que la nouvelle version de Wear OS développée par Google et Samsung peut fonctionner sur les montres intelligentes existantes avec le chipset Snapdragon Wear 3100.

Dans une déclaration aux développeurs XDA, le fabricant de puces a déclaré: «Nous travaillons avec Google pour amener Wear OS 3.0 sur les plates-formes Snapdragon Wear 4100 Plus et 4100. Les plates-formes Snapdragon Wear 3100, 4100 Plus et 4100 sont capables de prendre en charge Wear OS 3.0, mais nous ne discutons pas de détails pour le moment.

Cela devrait idéalement être une bonne nouvelle pour les personnes utilisant des montres intelligentes Wear OS plus anciennes comme la Suunto 7 ou la Moto 360 (2019). Cependant, Google ou les OEM n’ont toujours pas clairement indiqué que les appareils plus anciens comme ceux-ci sont éligibles pour la nouvelle mise à jour Wear OS.

En plus de cela, Fossil, le fabricant de certaines des meilleures montres intelligentes Wear OS, a déjà confirmé que ses anciens modèles ne recevront pas le nouveau logiciel. Au lieu de cela, la société lancera une nouvelle montre intelligente premium avec les systèmes d’exploitation fabriqués par Google et Samsung.

Samsung ne mettra pas non plus à niveau ses anciennes montres Galaxy avec Wear OS 3.0.

Ainsi, même si Qualcomm a précisé que le matériel plus ancien n’est pas un problème pour le nouveau système d’exploitation Wear, cela ne signifie pas nécessairement que nous verrons le logiciel se répercuter sur les appareils existants avec le SoC Snapdragon Wear 3100. Pour que cela se produise, les OEM devront travailler en étroite collaboration avec Google et Qualcomm pour créer des mises à jour pour leurs appareils. Le processus peut être long et nécessiter plus d’efforts que le simple déploiement de nouveaux appareils avec le logiciel actualisé.

Google a précédemment déclaré à 9to5Google que les propriétaires actuels de Wear OS devront attendre “plus tard cette année” pour obtenir la nouvelle version.