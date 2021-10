Wear OS 3 a beaucoup de fans mais ne manque pas de sceptiques

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Wear OS 3 donne vie au système d’exploitation de la montre connectée en difficulté de Google. Le nouvel OS, développé aux côtés de Samsung, reste pour le moment une exclusivité Galaxy Watch 4. Maintenant que l’appareil est sorti depuis quelques mois, que pensez-vous de l’OS ?

Nous avons posé cette question dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Aimez-vous Wear OS 3 ?

Résultats

Il s’agissait d’une autre pol très populaire, dépassant la barre des 3 000 votes depuis sa publication le 14 octobre. Il est clair que les lecteurs ont beaucoup à dire sur Wear OS 3. Mais à en juger par la part des votes, ces sentiments ne sont guère négatifs.

Plus d’un tiers des votants déclarent qu’ils « aiment » le système d’exploitation et n’ont rien à redire, tandis que 27,3 % disent qu’ils « l’aiment ». Au total, plus de 60% des personnes interrogées sur ce sondage aiment dans une certaine mesure Wear OS 3. Étant donné que la majorité des lecteurs souhaitent également que leur prochaine montre intelligente fonctionne sous Wear OS 3, nous considérerions cela comme une victoire pour Google et Samsung.

Cependant, Wear OS 3 ne manque pas de sceptiques. 32% des personnes interrogées sont toujours sur la clôture, affirmant qu’elles aiment certaines choses mais qu’elles en changeraient d’autres. Cela dit, seul un petit pourcentage d’utilisateurs n’aime pas Wear OS 3 ou le déteste complètement. Au total, 7,6 % des répondants appartiennent à ces deux camps.

Vos commentaires

goducks3620 : Il n’est pas encore vraiment sorti, donc c’est difficile à dire. L’hybride Tizen/WearOS3 ressemble plus à Tizen qu’à Wear OS. Google n’a pas corrigé l’assistant Google sur le système d’exploitation Wear existant depuis plus d’un an – vous ne pouvez pas l’utiliser pour envoyer des SMS ou appeler des personnes ou une foule d’autres choses – des fonctionnalités assez essentielles sur une montre. Donc un échec jusqu’à ce que cela soit résolu. Vous devriez écrire un article à ce sujet. Pookiedacat : Salut honnêtement, je possède un GW4 Classic, 42 mm. Je possédais une GW3 qui était la dernière des montres Great Tizen. Cette montre avait une direction claire, cette montre en cherche toujours une. Elwood : Je viens de renvoyer le seul appareil Wear OS 3 disponible. Samsung est nul et cette montre est nulle aussi. Je ne l’ai jamais réussi à se connecter à Verizon après que Samsung m’ait envoyé un appareil de remplacement, Verizon a dit que tout allait bien de son côté… Samsung n’en avait aucune idée. L’application supplémentaire requise déclenche des erreurs de notification toute la journée, réinitialise mon téléphone (OnePlus 9) et regarde environ un milliard de fois. Je suis sûr que tous ceux qui disent que porter os 3 est bon sont habitués à l’interface utilisateur de Samsung et je suis sûr que cela fonctionne beaucoup mieux avec un téléphone Samsung, mais je crois que les critiques sont terribles pour les autres fabricants de téléphones. Je suis en 48h avec un fossile gen 6, tout fonctionne jusqu’à présent et c’est définitivement mieux que le gen 5 mais je ne suis pas emballé ou quoi que ce soit. Une chose que j’ai remarquée immédiatement, c’est que les paramètres rapides ne peuvent pas être glissés dans wear os 2 (ils le peuvent en 3), c’est donc une partie de l’os de base qui sera idéale pour les montres non Samsung. Mais… j’ai eu des expériences beaucoup moins irritantes qu’avec la Galaxy Watch 4. roaduardo : J’ai l’impression que cela n’apportera pas les grandes améliorations que nous recherchions pour le système d’exploitation smartwatch sur Android. Samsung continuera d’améliorer la saveur de ses montres qui fonctionnent mieux avec uniquement leurs téléphones. Google va essayer des trucs pour que l’os3 ne soit pas nul sur les autres montres. En fin de compte, la mise en œuvre de Samsung sera toujours la meilleure et toujours la meilleure lors de l’utilisation de leurs téléphones. Trop de chefs en cuisine. Android, en général, continue d’être un gâchis fragmenté.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez des idées sur les résultats ou sur Wear OS 3 en général.