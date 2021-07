Wear OS 3 est officiel, arrive sur ces montres existantes

in

Aujourd’hui, Google a révélé le nom officiel (et sans surprise) de son nouveau système d’exploitation portable : Wear OS 3. La société a également détaillé les montres Wear OS existantes qui bénéficieront de la mise à jour, et la liste est courte. Même les montres qui le verront ne le verront pas avant la fin de 2022 – et la mise à jour pourrait être problématique.

Heureusement, Google a annoncé aujourd’hui le nom officiel et totalement sans inspiration du système d’exploitation : Wear OS 3. Si vous pariez sur un nouveau nom entièrement pour représenter que le système d’exploitation est un nouveau départ pour Google, Samsung et la myriade de partenaires Wear OS, eh bien, devinez que non.

Quoi qu’il en soit, Google a également annoncé un tas d’informations sur Wear OS 3 qui seront pertinentes pour les utilisateurs actuels de Wear OS. Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que certaines montres actuelles bénéficieront de la mise à niveau. La mauvaise nouvelle est que la liste des montres est petite et que la mise à jour n’arrivera qu’au second semestre 2022. Aïe.

Wear OS 3 : montres actuelles prises en charge

Voici la liste complète des montres qui bénéficieront éventuellement de la nouvelle mise à niveau logicielle :

C’est ça, c’est la liste.

Fait intéressant, il semble qu’aucune montre actuellement disponible d’aucune des marques Fossil ne recevra la mise à jour. Considérant que la toute nouvelle montre Wear OS de Fossil est la Gen 5 de 2019, ce n’est pas trop surprenant. Pourtant, il est décevant que Google laisse les utilisateurs de l’une des marques phares de Wear OS au sec.

Mais attendez, il y a plus. Google avertit également que même les montres Wear OS 3 prises en charge répertoriées ci-dessus pourraient rencontrer des problèmes avec la mise à jour. La société a déclaré que “dans certains cas limités, l’expérience utilisateur peut être affectée”. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais cela ne sonne pas bien.

S’il vous plaît, n’achetez pas de montre connectée Android pour le moment

Si vous avez le doigt sur la gâchette pour acheter un système d’exploitation Wear, Tizen ou à peu près n’importe quelle montre intelligente axée sur Android en ce moment, vous devriez probablement lâcher prise. Bien qu’il existe de nombreuses autres montres non affectées par cette nouvelle, comme celles de Garmin, par exemple, Wear OS 3 pourrait changer la donne. Vous ne voulez pas avoir investi dans une montre qui sera obsolète dans quelques semaines, après tout. Vous ne voulez pas non plus investir dans un écosystème existant uniquement pour découvrir que le nouvel écosystème est bien meilleur.

Cela vaut également pour les montres Fitbit. Maintenant que Google possède Fitbit, il est assuré que les futures montres intelligentes de la marque seront livrées avec Wear OS 3, tandis que certaines seront toujours livrées avec Fitbit OS. Jusqu’à ce que nous voyions ce que ce nouveau système d’exploitation peut faire, il serait préférable de mettre un moratoire sur les achats de smartwatch.