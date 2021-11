Wear OS 3 mérite un engagement de mise à jour solide de la part de Google

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

L’été dernier, Sameer Samat de Google est monté sur scène à Google I/O et a dévoilé la prochaine version majeure de Wear OS. « C’est la plus grande mise à jour de Wear OS, jamais », a-t-il déclaré.

En effet, combiner des systèmes d’exploitation avec une entreprise comme Samsung signifie de grandes choses pour la plate-forme. Les montres intelligentes basées sur Tizen de Samsung ont toujours surperformé les montres Wear OS en termes de part de marché, ce n’est donc pas une mince affaire que Samsung a abandonné son système d’exploitation local au profit de celui de Google.

Mais avant que les deux sociétés ne décident d’unir leurs forces, il existait des différences fondamentales dans la façon dont Samsung et Google abordaient les nouvelles versions de leurs logiciels. Chaque année lors de son grand événement Unpacked, vous pouviez compter sur Samsung pour mettre ses Galaxy Watches et son système d’exploitation Tizen au centre de la scène (juste à gauche de la nouvelle version Galaxy S, bien sûr). Les fans de Samsung attendent toujours avec impatience d’entendre les mises à jour de la société sur ce qu’elle a développé au cours de la dernière année.

Google est différent. Il propose généralement de petites mises à jour logicielles tout au long de l’année, les annonçant sur ses forums d’aide Wear OS, puis récapitule ce qu’il fait chaque année sur Google I/O. Les mises à jour logicielles de Wear OS, majeures et mineures, sont traditionnellement arrivées de manière incohérente et sans grande fanfare.

C’est malheureusement un problème, à la fois pour les consommateurs et pour Samsung. Samsung était le seul développeur de Tizen. Il contrôlait quand les mises à jour logicielles étaient publiées et quelles fonctionnalités et corrections de bogues étaient incluses dans chaque version. Maintenant, il répond à Google. Et Google n’a pas été le plus opportun ou le plus direct concernant les mises à jour de Wear OS, alors qu’est-ce qui nous fait penser que ce sera le cas maintenant ?

Google reste silencieux – presque trop silencieux – sur l’état des mises à jour de Wear OS.

Nous avons récemment contacté Google pour voir si la société pouvait nous donner des informations sur l’avenir des mises à jour de Wear OS. Plus précisément, nous avons demandé s’il existait un calendrier général pour les mises à jour de fonctionnalités majeures ou les correctifs de sécurité. Un porte-parole de Google a répondu : « Nous ne divulguons pas ces informations » et nous a indiqué un forum d’assistance pour la mise à jour de Wear OS 2. À peine la réponse que nous recherchions.

Je ne conclurais pas un accord si d’autres entreprises avaient les mêmes problèmes, mais ce n’est pas le cas. Samsung, Apple, Garmin et d’autres grandes entreprises de wearables sont claires et concises sur leurs logiciels portables. Est-ce trop demander à Google de faire de même ?

De la mort à la vie, juste comme ça

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google a l’habitude de lancer des produits, de ne pas faire assez d’efforts pour les maintenir et de les laisser mourir. Cela semble dur, mais c’est le monde dans lequel nous vivons.

Wear OS a même été considéré comme « mort » par beaucoup pendant un certain temps. Bien que Google prétende le contraire, Wear OS a manqué de polissage, de mises à jour et de toute poussée de développement notable de Google pendant quelques années. Cela a même incité un brave utilisateur de Google I/O en 2019 à demander directement à David Burke de Google lors du chat Android Fireside si Wear OS était effectivement mort. Burke a répondu avec un « Où est l’équipe Wear ? Avons-nous quelqu’un ici ? »

Je tiens à souligner que cette conversation a eu lieu juste avant que Google n’annonce son intention d’acquérir Fitbit. Les choses étaient probablement très discrètes chez Google pour cette raison, donc je ne reproche pas à Burke de ne pas avoir grand-chose à dire sur le sujet. Mais parce que les commentaires ont été faits lors d’un livestream, sur scène lors d’une grande conférence de développeurs, cela ne dépeint pas exactement une bonne image de l’avenir de Wear OS à ce stade. C’était Google qui se moquait publiquement de la question « Wear OS est-il mort ? »

Google est passé de « qui se soucie de Wear OS ? » à « nous nous soucions de Wear OS » très rapidement.

En 2021, Google est passé de « qui s’en soucie ? » à « nous nous soucions » très, très rapidement de Wear OS. C’est certainement positif que Google ait fait tant de progrès avec Wear OS ces derniers temps, mais il reste encore tant de questions sans réponse sur la plate-forme. À quelle fréquence recevra-t-il des mises à jour ? Qu’en est-il des correctifs de sécurité de routine ? Y aura-t-il des retards dans le déploiement des mises à jour de Wear OS maintenant que les horlogers tiers peuvent ajouter leurs propres skins logiciels ? Qu’est-il arrivé à l’Assistant Google sur Wear OS ? Ce sont toutes des questions auxquelles il faudra éventuellement répondre. Et pour le moment, il ne semble pas que Google soit prêt à s’engager publiquement dans quoi que ce soit.

Encore une fois, c’est un problème, principalement à cause du passé de Google. L’année dernière, la société a promis qu’elle apporterait une toute nouvelle application YouTube Music à Wear OS pour remplacer Google Play Music. Google a ensuite fermé Play Music et n’a pas lancé d’application YouTube Music pendant près d’un an, ne donnant aux utilisateurs de Wear OS aucun moyen décent d’écouter de la musique sur leurs montres intelligentes pendant cette période. C’est ce type de surveillance qui n’est jamais voulu mais généralement attendu.

Il y a une blague dans l’industrie de la technologie qui apparaît à chaque fois que Google annonce un nouveau produit. « Combien de temps avant qu’il n’atteigne le cimetière de Google ? » peut être trouvé dans plus que quelques cercles sur les réseaux sociaux. Comme le dit le proverbe, il y a une part de vérité dans chaque blague. J’aurais aimé que cette blague ne soit pas exacte, mais elle l’est, et Wear OS a été la cible de cette blague plus de fois que Google ne voudrait probablement l’admettre. Il serait dans l’intérêt de Google de ne plus se taire à propos des mises à jour de Wear OS.

À la défense de Google

Eric Zeman / Autorité Android

Pour la défense de Google, Wear OS 3 est une mise à jour importante, et je pense qu’il est compréhensible que l’entreprise n’ait pas toutes les réponses tout de suite. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore sur le déroulement des mises à jour de Wear OS au cours de la prochaine année.

N’oubliez pas que Samsung est la seule entreprise à proposer actuellement une version de Wear OS 3. Une fois que Fossil, Mobvoi, le fantôme de Motorola et d’autres sociétés commenceront à se joindre à la fête, des problèmes imprévus pourraient survenir et retarder les délais de développement. Google, naturellement, ne veut probablement pas s’engager sur un calendrier rigide avant de savoir comment toutes les facettes du processus de développement se dérouleront.

Nous ne savons pas non plus actuellement à quoi ressemble une version « stock » ou « vanille » de Wear OS 3. Et à moins que Google n’annonce du matériel de référence pour la plate-forme Wear OS 3 (ce qui ne sera probablement pas le cas), nous ne saurons pas dans quelle mesure les mises à jour de Wear OS se dérouleront avant les premières. Et si Google développait toujours la version non-Samsung-ified de Wear OS ? Il ne peut certainement pas s’engager sur un calendrier de mise à jour logicielle s’il est toujours en train de développer la plate-forme sous-jacente.

Je soulignerai également que Google n’a rien annoncé sur les intégrations Fitbit dans Wear OS. Nous savons que les produits de base de Fitbit comme Active Zone Minutes et l’application Today arrivent sur Wear OS, et nous savons que Fitbit développe du matériel pour exécuter le nouveau Wear OS, mais nous n’avons pas de calendrier précis pour savoir quand tout cela se produira.

L’attente du calendrier de mise à jour de Wear OS 3 se poursuit

J’ai le sentiment que l’équipe des appareils portables de Google traverse actuellement de nombreux changements importants. Et c’est une bonne chose ! Google essaie de donner une nouvelle vie à son système d’exploitation autrefois stagnant, tout en travaillant aux côtés des équipes de Fitbit et de Samsung pour s’assurer que la plate-forme est aussi riche en fonctionnalités que jamais.

Wear OS a plus d’yeux que jamais auparavant, et Google n’y est peut-être pas habitué. Il est habitué à publier discrètement des mises à jour logicielles sur un forum d’aide, n’agissant pas comme le signe avant-coureur d’une toute nouvelle plate-forme cohésive qui affecte directement certaines des plus grandes entreprises de vêtements portables au monde.

Il y a des raisons pour que Google soit silencieux en ce moment, mais malheureusement, l’optique de cela n’augure rien de bon aux yeux du public. Si Google prend au sérieux Wear OS 3, les partenaires directement impliqués dans son développement, les développeurs d’applications tiers et, bien sûr, ses utilisateurs, il s’engagerait à un certain type du calendrier de mise à jour du logiciel. Pour l’instant, Google n’a vraiment rien de plus à dire que _(ツ)_/¯.

