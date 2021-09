Wear OS 3 séduit à nouveau les développeurs après des années de négligence

Cela a été long à venir, mais Bryan Paijit veut enfin développer à nouveau pour Wear OS. Les versions précédentes étaient trop “hacky”, et il en avait assez de se battre contre la plate-forme même pour laquelle il essayait si fort de construire.

Paijit, un développeur de logiciels basé à San Diego, a développé une application de golf appelée Golf Scorekeeper pour Wear OS 1.0. L’application a aidé les golfeurs à suivre leur jeu et leur score, mais des bugs dans le code ont empêché l’application d’être largement adoptée. “C’était frustrant”, dit-il. “Ce qui se passerait, c’est que ma montre passerait en mode ambiant et quand elle reviendrait sur mon application n’était plus au top. Quand je me dirigeais vers ma balle prête à frapper, je devais aller à ma montre et relancer le app et repartir de zéro.

“[Communication] entre la montre et le téléphone était piraté et cela ne semblait tout simplement pas mature. je ne me sens pas [Google] beaucoup de réflexion pour traiter la montre comme un citoyen de première classe.”

Paijit explique que lorsque Google a publié Wear OS 2, il espérait que l’entreprise résoudrait certains de ces problèmes, mais Google s’est concentré sur l’amélioration de l’interface utilisateur, pas sur les outils de développement.

“Je m’intéressais au 2.0, mais il n’a pas vraiment répondu à beaucoup de questions que je me posais. Il ne semblait toujours pas réglé. Je suis toujours un grand fan mais j’avais l’impression que le 2.0 était encore un peu hacky”, a-t-il déclaré. dit.

Mais malgré cela, Paijit, un passionné de smartwatch Android, dit qu’il veut développer pour Wear OS 3 et pense que Google a peut-être bien fait les choses.

Plus d’applications sont à bord avec les nouveaux changements de Wear OS

Source : Daniel Bader / Android Central

Samsung a récemment lancé sa nouvelle Galaxy Watch 4, la première smartwatch à exécuter Wear OS 3.0 et la meilleure smartwatch Android que vous pouvez acheter dès maintenant. Le nouveau système d’exploitation a été co-annoncé avec Google en mai, au cours duquel Samsung a déclaré qu’il s’engagerait à remplacer Tizen par Wear OS sur toutes ses futures montres intelligentes. Lorsque la Galaxy Watch 4 a été annoncée début août, Google a souligné plusieurs améliorations et mises à jour de ses applications et services Wear OS, rappelant au monde que même si Samsung fabrique la montre, elle contrôle toujours l’écosystème.

Plusieurs applications Wear OS 3 telles que Google Maps offriront désormais des instructions détaillées à partir de la montre, tandis que l’application Messages peut synchroniser les conversations entre la montre et le téléphone pour reprendre facilement là où vous vous étiez arrêté dans une conversation. Google travaille également avec des sociétés comme Spotify, Strava et MyFitnessPal pour lancer des applications mises à jour avec des fonctionnalités qui tirent parti de Wear OS 3.

Mais alors que de nombreuses applications intègrent de nouvelles fonctionnalités afin qu’elles fonctionnent sur Wear OS 3, certaines s’éloignent de la plate-forme Wear, comme le populaire service de messagerie crypté Telegram. La société a discrètement retiré son application Wear OS après sa récente mise à jour. Android Central a essayé de contacter Telegram pour plus de détails, mais le processus pour contacter l’entreprise n’était pas disponible.

Suite à une demande de presse de 9to5Google, Telegram a répondu : « À partir de Telegram v8.0, l’application WearOS ne sera plus disponible au téléchargement. Notez que si Telegram est toujours installé sur votre appareil WearOS, il pourrait bientôt cesser de fonctionner.

Android Central a contacté Google pour commenter cet article, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

Google aurait pu enfin faire les choses correctement avec la distribution d’applications, l’API Tiles

Source : Ara Waggoner / Android Central

Comme Paijit, Juhani Lehtimäki, directeur de la technologie chez Snapp Mobile, a déclaré dans une interview que Wear OS 1.0 était excellent, malgré de nombreux problèmes. Mais il pense que Google “a foiré du point de vue de l’utilisateur” lors de la mise à niveau vers 2.0.

“J’étais un grand fan de Wear 1.0. J’avais la montre LG Wear 1.0. Quand elle a été mise à niveau, j’ai dû la jeter. Je crois en la technologie portable, mais Wear 2 du point de vue de l’utilisateur était si mauvais J’ai essayé le Fossil’s [Wear OS watch] pendant longtemps, mais je ne pouvais tout simplement pas me faire aimer”, a-t-il déclaré.

“Cela a guidé mon conseil à nos clients ainsi que Wear n’est pas vraiment une plate-forme cible car, à mon avis, elle n’était pas utilisable. Je ne l’ai pas activement déconseillé, mais je ne leur ai pas conseillé de le faire non plus . Ce n’était pas convivial. Wear OS 1 était vraiment une extension de votre téléphone. C’était un outil puissant pour filtrer vos notifications. Wear OS 2 a essayé d’être un smartphone au poignet. “

Snapp Mobile est une société allemande qui développe des applications pour diverses plates-formes, ainsi que conseille et crée des applications pour les clients sur différentes plates-formes.

Wear OS 3 a des mises à niveau prometteuses

Source : Ara Waggoner / Android Central

Lehtimäki ajoute qu’avec Wear OS 3, il existe des mises à niveau prometteuses qui pourraient inciter les développeurs à revenir en arrière et à concevoir pour la plate-forme.

Il explique que la distribution d’applications semble “revenir à la bonne façon de faire [things]”, ce qui est important pour un développeur d’applications pour fidéliser les utilisateurs.

“C’est très important parce que, a) ce serait facile pour moi de distribuer, et b) si je devais expliquer à mes clients comment installer l’application, j’ai déjà perdu l’utilisateur. Mais si c’est automatique, c’est important”, dit-il.

Lehtimäki note également que la nouvelle API Tiles affichera des informations contextuelles à l’utilisateur sans avoir besoin d’ouvrir une application, ce dans quoi l’Apple Watch excelle depuis des années.

“Si vous utilisez une Apple Watch et que vous lancez de la musique sur votre appareil Apple, le contrôle de la musique sur votre montre s’affichera automatiquement. Et c’est le genre d’interaction qui devrait être plus”, dit-il. “Je n’ai pas examiné l’API d’un point de vue technique, mais du point de vue de l’utilisateur, si les applications peuvent commencer à transmettre automatiquement des informations et être proactives sur la montre, alors cela [will be] intéressant.”

Lehtimäki dit que ces correctifs potentiels ne signifient pas que Google a bien fait les choses avec Wear OS 3, ajoutant qu'”il essaie toujours d’être un smartphone à votre poignet”.

“Je pense [Google] devrait abandonner cette idée », dit-il. En 2019, Lehtimäki a écrit dans un article de blog sur la façon dont Google devrait « sauver » Wear OS, vantant les lacunes de la plate-forme. Beaucoup de ces lacunes ont été corrigées dans 3.0, y compris des complications plus puissantes, Tuiles et meilleures API de santé.

Les futurs développeurs ne se soucient probablement pas de développer parce que Wear n’est pas grand public

La nouvelle plate-forme en a attiré beaucoup, mais David Kopec, professeur de développement d’applications au Champlain College du Vermont, explique qu’une partie de la raison pour laquelle tant de développeurs ne veulent pas développer pour Wear OS est sa faible présence sur le marché.

“Je peux dire que ce sera ma sixième année d’enseignement du développement Android et pendant toute cette période, presque aucun étudiant n’a manifesté d’intérêt pour le développement d’applications pour Wear OS. J’en doute [new version] va tout changer », explique-t-il. « Comme toutes les plateformes, c’est un problème de poule et d’œuf. Les développeurs veulent développer des applications pour des plates-formes qui ont une part de marché solide. Et les utilisateurs veulent utiliser des plates-formes qui ont beaucoup d’applications. Ils ont besoin d’une sorte de facteur X pour surmonter ce dilemme et je doute [the new Wear] c’est ça.”

Depuis quelques temps, Apple domine le marché avec son Apple Watch. Selon Statista, au premier trimestre 2020, Apple a capturé une part de marché de 55,5%, tandis que Samsung était deuxième avec 13,9%.

Source : Statista

Kopec ajoute que Google veut probablement s’assurer qu’il lance des produits que les utilisateurs voudront rester dans son écosystème, ainsi qu’en concurrence avec d’autres sociétés.

“Je pense que Google et Apple essaient de faire un moi aussi sur chacune de leurs initiatives respectives pour rester à la parité des fonctionnalités et à la parité de l’écosystème des développeurs”, explique Kopec. “Ce sont des concurrents difficiles qui ne veulent céder dans aucun domaine.”

Et Google comprend probablement que le potentiel de croissance de Wear a été limité en poursuivant sa précédente voie de collaboration avec une poignée de fabricants moins connus, à savoir Fossil Group et Mobvoi. Il n’avait d’autre choix que d’apporter des changements drastiques à sa stratégie de vêtements, d’abord en achetant Fitbit et ensuite en s’associant à Samsung.

Lehtimäki, cependant, pense que le nombre total d’applications n’a pas d’importance tant que les utilisateurs ont des applications de qualité dont ils ont besoin.

“Je ne considère pas le manque d’applications comme un problème. Je pense que les plus importantes sont là. Mais l’attrait grand public est absolument vrai. Apple a probablement le meilleur matériel de marketing (et) le meilleur moteur de marketing du monde. L’Apple Watch est un statut Même s’il n’y a plus de batterie, les gens le portent parce que c’est quelque chose qui montre que vous êtes un utilisateur Apple », dit-il.

Lehtimäki explique que maintenant que le cadran de la montre permettra une plus grande personnalisation de la part des entreprises, il pourrait inciter les marques à construire à nouveau avec Wear et, à son tour, populariser Wear OS auprès des utilisateurs. Avec un grand acteur comme Samsung à bord, il dit que davantage d’entreprises seront probablement amenées à créer des montres avec Wear et, à leur tour, plus de développeurs pourraient vouloir créer des applications.

“Cela pourrait être la grande différence à long terme. Cela créera une entreprise pour les fabricants et nous pourrions voir Motorola revenir aux montres. Nous pourrions voir Nokia”, dit-il. “En fin de compte, la perception du public est une question de marketing, et aller contre Apple n’est peut-être pas un endroit admirable. Vous ne pouvez pas gagner seul.”

Il souligne que le marché des vêtements est énorme et que Google se concentre à nouveau sur Wear OS, il peut enfin créer un large attrait sur des marchés auparavant mal desservis.

“La part de marché d’Android est énorme par rapport à Apple.”