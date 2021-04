Wear OS ajoute un indice UV pour rendre votre peau (et votre maman) plus heureuse

Dites ce que vous voulez sur le rythme du développement logiciel sur Wear OS, mais Google a continué à itérer régulièrement sur le produit et a laissé tomber des mises à jour occasionnelles à ses utilisateurs. À titre d’exemple, aujourd’hui, l’équipe de Wear OS a annoncé via son compte Twitter que l’application météo sur Wear OS commencera désormais à inclure l’indice UV de votre emplacement.

Restez en sécurité tout en attrapant des rayons. ☀️ Votre application Météo sur #WearOSbyGoogle inclut désormais l’indice UV de votre emplacement. pic.twitter.com/8KXDzTq1cV – Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) 8 avril 2021

Pourquoi les informations sur l’indice UV sont-elles si importantes? Connaître les niveaux d’indice UV de votre région peut vous aider à décider du moment optimal pour promener votre chien ou pour prendre l’air frais et faire de l’exercice tout en évitant la lumière du soleil la plus intense de la journée. Plus l’indice UV est élevé, plus vous devrez probablement porter des manches longues, un pantalon, un chapeau et / ou un écran solaire pour vous protéger des rayons ultraviolets les plus nocifs. Cette fonctionnalité ajoutée est une mise à jour mineure, bien sûr, mais c’est une mise à jour que votre dermatologue et votre mère approuveront.

Wear OS est à la traîne des autres plates-formes en termes de mises à jour de performances depuis des années, mais il s’agit, espérons-le, d’un pas dans la bonne direction alors que Google cherche à intégrer Fitbit dans son écosystème. En combinaison avec les récentes mises à jour de Google Fit, nous espérons que Wear OS gagnera du terrain là où il manque de suivi de la santé et de la forme physique.

Même si notre premier choix pour la meilleure smartwatch Android exécute réellement le Tizen de Samsung, et que nous favorisons également certaines des meilleures options de Fitbit et Garmin, l’un de nos appareils Wear OS préférés en ce moment est le TicWatch Pro 3 car il exécute le dernier Qualcomm. Processeur Snapdragon 4100, ce qui lui donne une amélioration des performances bien nécessaire. Nous avons également revu le Fossil Gen 5e récemment, et même si des éléments tels que la durée de vie de la batterie et le stockage nous ont laissés sur le pouce, l’interface globale, les performances et les applications nous ont toujours fait sourire.

