Wear OS apporte la prise en charge de Google Pay dans encore plus de pays pour les paiements sans contact

Avec le lancement de la Galaxy Watch 4, Google a mis en évidence certaines des nouvelles expériences d’application qui accompagneront la nouvelle mise à jour Wear OS 3. Google Pay fait partie des applications qui font l’objet d’une refonte basée sur Material You, mais Google a également annoncé qu’il étend sa prise en charge à davantage de pays.

À l’heure actuelle, Google Pay ne prend en charge qu’une poignée de pays pour les paiements sans contact sur Wear OS. Google ajoute désormais 16 pays supplémentaires à la liste, parmi lesquels :

Belgique Brésil Chili Croatie République tchèque Danemark Finlande Hong Kong Irlande Nouvelle-Zélande Norvège Slovaquie Suède Taïwan Ukraine Émirats arabes unis

La prise en charge ne sera pas non plus limitée à la Galaxy Watch 4 ou à Wear OS 3. Les propriétaires des meilleures montres Wear OS dans les pays répertoriés pourront effectuer des paiements à partir de leur montre, et Google dit que la prise en charge de plus de pays suivra.

Outre les améliorations apportées à Wear OS 3, l’extension de la prise en charge de Google Pay contribue grandement à améliorer l’expérience globale des vêtements. La mise à jour de Google Pay arrivera “dans les semaines à venir” pour les utilisateurs de Wear OS, y compris le nouveau look qui rendra les cartes stockées plus grandes sur l’écran de la montre et plus faciles à parcourir.

Google a annoncé mercredi que Google Pay est désormais pris en charge sur les appareils Wear OS dans 10 pays supplémentaires. Les pays comprennent l’Autriche, la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, le Portugal, la Roumanie et Singapour. Cela porte le nombre total de pays pris en charge à 37.

Les utilisateurs des pays pris en charge qui souhaitent utiliser Google Pay sur une montre Wear OS peuvent télécharger l’application depuis le Play Store Wear OS pour commencer à effectuer des paiements mobiles depuis leur poignet.

