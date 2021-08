Wear OS obtient enfin le support hors ligne de YouTube Music et Spotify

Wear OS est devenu beaucoup plus attrayant pour les mélomanes avec la prise en charge hors ligne de Spotify et une application YouTube Music.

Spotify travaille depuis plusieurs mois sur le stockage hors ligne pour les montres connectées Wear OS. De nombreux utilisateurs de Wear OS voient désormais la prise en charge de la lecture hors ligne sur l’application Spotify. Certains utilisateurs précoces signalent que le déploiement n’est pas sans problèmes.

Un redditeur qui a obtenu la mise à jour d’écoute hors ligne Spotify a signalé des problèmes avec l’application sur sa montre Oppo. “Écouter de la musique à partir de la montre provoque une surchauffe et une énorme décharge de la batterie”, note le post. « Lorsque je désactive le Bluetooth sur le téléphone et que je sélectionne l’appareil à écouter, la montre met un certain temps à s’afficher. »

“La qualité de la musique est pire que celle de Spotify MOL et le son est toujours saccadé”, poursuit le message. Spotify MOL est une application hors ligne modifiée pour écouter de la musique Spotify que certains utilisateurs de Wear OS ont développée en l’absence de toute prise en charge officielle de la lecture hors ligne.

La lecture hors ligne de Spotify a cependant de la concurrence – Google a finalement lancé une application YouTube Music.

La nouvelle application YouTube Music pour Wear OS ne fonctionne que sur les dernières montres Samsung Galaxy, optimisées par Wear OS 3. Ces montres n’étaient pas disponibles à la vente avant le 27 août. L’application est assez simple et inclut la prise en charge de la lecture hors ligne de YouTube Music pour YouTube Premium. les abonnés.

9to5Google rapporte qu’il ne semble pas y avoir de moyen de diffuser de la musique à partir de l’application. Au lieu de cela, les utilisateurs ne peuvent télécharger de la musique que lorsque la montre est sur un chargeur. C’est un ensemble ennuyeux de mises en garde qui donne l’impression d’essayer d’aligner les étoiles pour mettre de la musique sur une montre.

Pour l’instant, l’option de lecture hors ligne de Spotify est certainement plus facile à utiliser et plus largement disponible à mesure que le déploiement se poursuit. On ne sait pas si Google prévoit de prendre en charge l’application YouTube Music sur les anciens appareils Wear OS. Une partie du problème réside dans le matériel lui-même. C’est trop vieux à ce stade.

Google s’est appuyé sur Qualcomm pour développer ses puces Wear 2100 et 3100 pour ses montres connectées. À ce stade, le 3100 est une puce vieille de trois ans – ancienne quand Apple publie une mise à jour chaque année. Qualcomm a introduit la série 4100 en 2020, mais très peu de fabricants adoptent la nouvelle puce.

Plus tôt cette année, Google et Samsung se sont associés pour combiner Wear OS et Tizen en un seul système d’exploitation pour smartwatch. Le résultat est que l’application YouTube Music est disponible sur ces montres Wear OS – les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.