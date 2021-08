Weasel: Les origines de DC Comics du personnage de The Suicide Squad de Sean Gunn expliquées

in

Les intimidateurs de Weasel’s College Days ont inspiré son pseudonyme de super-vilain

Dans les débuts de John Monroe dans DC Comics, un retour en arrière dans les années 1960 le montre en tant qu’étudiant à l’Université de Stanford, où il a été traité comme un paria par des personnes qui le tourmentaient constamment et lui donnaient un surnom désobligeant. Vous voulez deviner quel était ce nom ? Si vous avez dit « Belette », donnez-vous une tape dans le dos. Mais qu’est-ce qui a exactement inspiré Monroe à canaliser ce souvenir traumatique dans une vie de crime.

Des années plus tard, John Monroe deviendrait enseignant à l’Université Vandemeer de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où bon nombre des mêmes personnes qui l’avaient intimidé à Stanford étaient également employées. D’une certaine manière convaincu que ses anciens camarades de classe peuvent constituer une menace pour son mandat, Monroe a décidé de se venger d’eux avec un acte de vengeance furieuse. Vêtu de son costume fait maison et se référant à lui-même comme la créature même que ses camarades de classe le qualifiaient cruellement, Monroe les a recherchés et les a brutalement assassinés un par un.