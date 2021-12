Web 3 est plus que du plaisir et des jeux ; C’est pour le travail

Le travail à distance nécessite un ensemble d’outils de communication, de partage d’informations et de gestion de projet, mais nous voyons déjà les conséquences désastreuses de ces outils en ce qui concerne la confidentialité individuelle et la sécurité organisationnelle – qui se chevauchent. D’une part, les plateformes en ligne les plus populaires pour la visioconférence, le partage de données et la gestion de projet, comme Zoom et Slack, se sont avérées extrêmement peu sûres, avec de nouvelles vulnérabilités faisant surface à la suite de chaque nouveau correctif ou « fonctionnalité ».

