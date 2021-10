Coinbase

Web 3 et DeFi dominent l’investissement de Coinbase au troisième trimestre, en tête de l’App Store américain d’Apple

AnTy29 octobre 2021

L’application mobile de l’échange de crypto-monnaie Coinbase s’est hissée à la première place de l’App Store américain d’Apple.

Ce n’est pas la première fois que la principale bourse domine l’App Store aux États-Unis. En mai, vers le pic du marché et juste avant la vente massive, l’application de Coinbase s’est classée au premier rang, tout comme lors du marché haussier de 2017.

Mais avec la crypto qui se généralise, il est logique que Coinbase grimpe à nouveau au sommet.

La raison pour laquelle Coinbase est l’application iOS la plus téléchargée aux États-Unis au cours des derniers jours pourrait être attribuée au zoomer meme coin SHIB qui a bondi de plus de 200% en moins d’une semaine. SHIB 15,96% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

0,0015,96 % Volume 16,88 b Changement 0,00 $ Ouvert 0,00 $ Circulation 10 t Capitalisation boursière 40,89 b 15 min Web 3 et DeFi dominent l’investissement de Coinbase au troisième trimestre, atteint la première place sur l’App Store américain d’Apple 5 h Le marché Bitcoin n’est pas aussi exploité qu’il y paraît, Les pics de gaz alors que l’éther frappe un nouveau ATH 1 d Zoomer Meme Coin (SHIB) surpasse le Boomer Meme Coin (DOGE), cela marquera-t-il à nouveau le sommet du cycle?

Comme nous l’avons signalé, Shiba Inu a été le principal actif cryptographique sur Coinbase au cours des derniers jours et représentait la majorité du volume des échanges de la bourse, parfois jusqu’à 40%.

De plus, pendant cette période, Bitcoin est revenu au-dessus de 60 000 $ et Ether a dépassé les 4 000 $ pour atteindre ses nouveaux sommets. BTC 4,99 % Bitcoin / USD BTCUSD 62 144,46 $

3 101,014,99 % Volume 40,59 b Changement 3 101,01 $ Ouvert 62 144,46 $ Circulation 18,86 m Capitalisation boursière 1,17 t 15 min Web 3 et DeFi dominent l’investissement de Coinbase au troisième trimestre, atteint la première place sur l’App Store américain d’Apple 1 h L’école Wharton pour accepter Bitcoin, Ether et USDC pour son programme «Économie de la blockchain et des actifs numériques» La carte Starbucks de 5 h est désormais rechargeable avec des crypto-monnaies, le géant du café explore la tokenisation via la blockchain ETH 5,72% Ethereum / USD ETHUSD 4 378,56 $

250,455,72% Volume 25,12 b Changer 250,45 $ Ouvert 4 378,56 $ En circulation 118,13 m Capitalisation boursière 517,23 b 15 min Web 3 et DeFi dominent l’investissement Coinbase au troisième trimestre, atteint la première place sur l’App Store américain d’Apple 1 h L’école Wharton pour accepter Bitcoin, Ether et USDC pour son programme « Economie de la blockchain et des actifs numériques » 3 h Crypto.com s’intègre à Solana, l’application devient la troisième publicité la plus téléchargée avec Matt Damon Airs dans le monde

Alors que les taureaux font leur rentrée, Coinbase a gravi les échelons. Une autre application de crypto trading, iOS de Crypto.com, est également devenue l’une des applications les plus téléchargées aux États-Unis, atteignant la cinquième place sur l’App Store américain d’Apple.

Record de 49 investissements

Cette semaine, la bourse a également signalé que leur Coinbase Ventures est devenu l’un des investisseurs en capital-risque les plus actifs dans le domaine de la cryptographie en termes de nombre de transactions, après avoir réalisé un record de 49 investissements au troisième trimestre. Au deuxième trimestre, les investissements de Coinbase Ventures ont totalisé 28 et 24 au premier trimestre.

Au troisième trimestre 2021, la taille du portefeuille de Coinbase Ventures s’élevait à plus de 200 entreprises et projets, a indiqué la bourse.

Fait intéressant, 90% du capital investi par Coinbase Ventures a été déployé cette année jusqu’à présent.

Coinbase a également signalé ses investissements allant de farines de graines à six chiffres à des cycles de croissance de plusieurs millions de dollars dans des catégories telles que Protocoles + infrastructure Web3 (29%), DeFi (24%), CeFi (18%), Plateforme + Outils de développement (15% ), NFT / Metaverse (9%) et autres.

Mise à jour KYC

Dans d’autres nouvelles, Coinbase a mis à jour son KYC (connaître son client), qui, selon les régulateurs financiers, est nécessaire pour garantir une expérience de trading sûre et sécurisée à ses utilisateurs, a noté pour la première fois Mira Christanto, chercheuse sur le site de données cryptographiques Messari.

Dans son KYC mis à jour, Coinbase demande à ses utilisateurs de fournir des détails supplémentaires sur l’occupation passée et actuelle, les entreprises impliquées, le profil LinkedIn, une pièce d’identité valide, la source du fonds déposé sur la bourse et les pièces justificatives, la source de richesse et les pièces justificatives, nature de l’utilisation du compte Coinbase, et des relevés bancaires avec justificatif de domicile.

Coinbase veut également une explication et des documents sur le moment où l’utilisateur a commencé à échanger des crypto-monnaies et sur la croissance de la croissance ; par conséquent, fournissez-leur une activité attendue sur le compte, la nature des transactions cryptographiques entrantes et sortantes et des relevés d’actifs numériques détenus sur d’autres plateformes.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.