Web 3 Les médias sociaux ont besoin de blockchains dédiées

De plus, même si de nombreuses blockchains prétendent pouvoir gérer des milliers de transactions par seconde (TPS), cette métrique ne prend pas en compte les propriétés de stockage de l’application à portée de main. Il existe une grande différence entre 50 000 transactions DeFi, qui peuvent générer zéro octet de nouvelles données d’état, et 50 000 transactions sociales, qui peuvent générer des dizaines de mégaoctets à stocker, indexer et interroger.

