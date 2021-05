Web Week à Media Markt: voici les meilleures offres que vous trouverez | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Media Markt célèbre une fois de plus toute une semaine d’offres et de réductions sur de nombreux produits technologiques tels que les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables, les écrans, les téléviseurs intelligents et bien plus encore.

La chaîne de magasins Media Markt continue avec plus de jours d’offres sur des centaines de produits technologiques, cette fois c’est le Semaine Web. Au cours des 5 prochains jours, vous trouverez de nombreux produits moins chers, tels que des téléphones portables, des tablettes ou des Smart TV pour n’en nommer que quelques-uns.

Ces réductions sont exclusives sur leur site Web et comme il y en a tellement, nous en avons fait une sélection des meilleures offres de la Media Markt Web Week afin que vous économisiez autant que possible.

Vous pouvez acheter ces offres uniquement sur leur site Web, bien que vous ayez la possibilité de récupérer la commande dans l’un de leurs magasins physiques si vous en avez un à proximité. Selon le stock dans chaque magasin, vous pouvez l’acheter et le récupérer en une demi-heure. Vous pouvez également opter pour la livraison à domicile gratuite.

Ce sont quelques-uns des les meilleures offres technologiques de Media Markt Web Week.

Mobiles en vente chez Media Markt

Parmi toutes les offres mobiles que vous pouvez trouver ces jours-ci sur Media Markt, nous mettons en évidence certaines des meilleures que vous pouvez trouver en ce moment avec du stock, car certains modèles très populaires sont à court.

Comme vous le verrez, de nombreux mobiles de première ligne ont avec des capacités de 128 Go ou 256 Go, parfait pour stocker de nombreuses photos et vidéos.

Tablettes en vente sur Media Markt

Si vous recherchez une nouvelle tablette avec laquelle vous pouvez vous connecter en ligne, regarder des vidéos, vos séries et films préférés, même être une personne créative et dessiner dessus, vous pouvez trouver une bonne gamme de tablettes sur Media Markt.

est IPad 10,2 pouces de 8e génération avec 128 Go de stockage, le modèle haut de gamme coûte actuellement 399 euros. En revanche, le modèle 64 Go en argent coûte 345 euros, nous pensons donc que celui qui a le plus de capacité est actuellement la meilleure offre.

La tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite, peut-être l’une des meilleures en termes de rapport qualité-prix, avec 64 Go de stockage, a coûté 299 euros chez Media Markt. Notez que cette tablette de 10,4 pouces est livrée avec un S-Pen inclus, un stylet pour écrire ou dessiner.

Vous avez également en option cette Lenovo Tab P11 complète avec un écran 11 pouces 2K et 128 Go de stockage pour 269 euros.

Ordinateurs portables en vente chez Media Markt

Bien que nous terminions l’année scolaire et que tout le monde soit fou de prendre des vacances à la fois, les ordinateurs portables restent des produits essentiels pour l’avenir car le télétravail et les cours en ligne sont et seront normaux.

Si vous recherchez un ordinateur portable avec lequel un mineur peut travailler et étudier, avec un minimum d’entretien, alors les Chromebooks sont des ordinateurs portables parfaits car ils se mettent à jour, ont une très bonne sécurité et sont très faciles à utiliser car ils sont basés sur le navigateur Chrome et Android. applications.

Pour les étudiants, vous pouvez trouver un Chromebook Asus 15,6 pouces et avec 64 Go de stockage pour 299 euros. Pas mal pour un ordinateur portable basé sur le navigateur Chrome et qui n’a pas besoin de beaucoup de ressources pour bien fonctionner Un autre Chromebook intéressant est ce convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 3 avec écran de 11,6 pouces et 128 Go de stockage pour 399 euros Si vous voulez un Chromebook de meilleure qualité et un excellent design, ce Chromebook Asus Z3400FT avec écran de 14 pouces et 64 Go de stockage coûte 449 euros

Si vous recherchez votre prochain ordinateur portable Windows 10 pour travailler ou étudier, voici quelques bonnes affaires.

Asus VivoBook Flip avec processeur Core i5, 8 Go de RAM et 512 Go SSD a coûté 599 euros Un ordinateur portable convertible avec un écran tactile de 14 pouces est cet Asus VivoBook Flip. Il dispose d’un processeur Core i3 de dixième génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go pour 599 euros Si vous cherchez une option qui vous aide à travailler, étudier, mais aussi à jouer, ce Ordinateur portable HP 15-dk1004ns Il dispose d’un processeur Core i5, de 32 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’une carte graphique dédiée GTX 1650 pour seulement 849 euros Une option légère et de qualité est-ce MSI Modern 15 A11M-261ES. Il dispose d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To pour seulement 1069 euros

Smart TV en vente chez Media Markt

Avec l’espoir que cet été les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 arriveront et qu’ils seront diffusés en 4K par une plate-forme de streaming, il est temps de mettre à jour votre ancien téléviseur pour un téléviseur plus moderne avec des options intelligentes pour regarder du contenu en streaming.

Tous ces modèles sont compatibles avec la vidéo 4K HDR1 + et disposent également de plates-formes pour télécharger des applications de streaming.

Samsung 55Q60T La technologie QLED 55 pouces et 4K coûte 699 euros LG 50UN81006LB C’est une option LED de 50 pouces qui coûte 399 euros Hisense 50A7500F C’est une Smart TV avec un panneau LED de 50 pouces qui coûte désormais 349 euros Philips 58PUS7555 / 12 avec panneau LED de 58 pouces a été abaissé à 449 euros Philips 70PUS7555 / 12, même modèle avec panneau LED mais cette fois 70 pouces, le plus grand de cette sélection, il en coûte 599 euros TCL 43P618 C’est une très bonne option avec un panneau LED de 43 pouces et Android TV pour seulement 299 euros

Bracelets d’activité et smartwatch en vente chez Media Markt

Des montres de sport, des bracelets d’activité et des montres intelligentes sont en vente chez Media Markt. Vous pouvez trouver des modèles de toutes sortes, des montres les plus basiques, des modèles sportifs qui résistent à tout et qui possèdent un GPS ou même des montres pour la natation, ainsi que des bracelets d’activité.

Accessoires informatiques en vente chez Media Markt

Un nouveau disque dur? Peut-être un nouveau routeur pour améliorer votre WiFi? Ce n’est pas grave, dans cette excellente liste d’offres limitées de Media Markt, vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin.

Ce sont les meilleurs disques durs, disques durs externes et disques SSD en vente sur Media Markt que vous pouvez trouver.

Si vous recherchez un routeur pour améliorer votre connexion Internet à la maison, vous pouvez trouver des options très bon marché. Par exemple, ce Xiaomi Mi Router 4A ne coûte que 14,99 euros, au lieu du modèle de seulement 2,4 Ghz Routeur Xiaomi Mi 4C N300 cela coûte moins de 10 euros.

Mais le modèle Xiaomi le plus avancé prend en charge jusqu’à 128 appareils connectés en même temps, Routeur Xiaomi Mi AIoT AC2350 cela coûte moins de 40 euros.

Si vous partez en vacances dans une maison de location ou avec une caravane et que vous souhaitez avoir WiFi ce routeur Asus 4G-N12 B1 accepte les cartes SIM 4G et dispose de réseaux bi-bande pour moins de 80 euros.

Quant aux routeurs plus simples pour votre maison, ce Asus RT-AC1900U qui atteint jusqu’à 1 900 Mbps coûte 98,10 euros.

