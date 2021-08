Web Werks investira Rs 1450 crore pour mettre en place des centres de données dans le sud de l’Inde

in

En mars 2021, Web Werks a également annoncé la mise en place d’un centre de données entièrement nouveau et autonome à Navi Mumbai avec un investissement estimé à Rs 400 crore.

Web Werks a signé des protocoles d’accord avec les gouvernements du Karnataka et du Tamil Nadu pour mettre en place des centres de données à Bengaluru et Chennai avec un investissement de Rs 1450 crore. Le fournisseur de services de centre de données établira également une installation à Hyderabad. Les centres de données deviendront opérationnels d’ici 2023.

Alors que le centre de données de Chennai commencera avec une capacité de 20 MW, Bengaluru et Hyderabad commenceront avec 10 MW chacun. Bengaluru aura un potentiel allant jusqu’à 20 MW avec des possibilités d’extension. À l’heure actuelle, la société basée à Mumbai dispose d’une installation de 4 MW à Mumbai, 3 MW à Pune et environ 1 MW à Noida.

En février, Web Werks a signé un accord avec Iron Mountain pour former une coentreprise dans le cadre de laquelle la société basée aux États-Unis investira 150 millions de dollars (environ 1 086 crore). Cela a permis à Web Werks de se développer sur ses marchés existants et d’entrer à Bengaluru, Hyderabad et Chennai.

Concernant l’expansion en Inde du Sud, le PDG de Web Werks, Nikhil Rathi, a déclaré : « Chennai a le plus grand potentiel après Mumbai en raison des stations d’atterrissage du câble et d’une certaine consommation intérieure. Bengaluru restera une plaque tournante régionale pour la consommation locale d’informatique, etc. Vient ensuite Hyderabad, qui est un lieu pour l’informatique et la pharma. C’est également un endroit agréable pour les centres de données de classe entreprise.

À la tête de Savills India (services de centres de données), Niraj Karale est d’accord sur le potentiel des trois villes. Chennai connaîtra une croissance robuste en raison de la présence d’hyperscale et de quelques clients d’entreprise. Il continuera de bénéficier d’une connectivité haut débit via un câble sous-marin vers des marchés stratégiques de l’APAC comme Singapour et Hong Kong.

« Hyderabad est en train de devenir un marché incontournable grâce aux déploiements de DC à grande échelle proposés par AWS et Microsoft. C’est également une destination importante pour les entreprises technologiques mondiales qui ont leurs centres de développement dans la ville. Bien que Bengaluru soit un commerce électronique ainsi qu’un hub de start-up, il est principalement motivé par la demande des clients de détail et d’entreprise », a-t-il ajouté.

En mars 2021, Web Werks a également annoncé la mise en place d’un centre de données entièrement nouveau et autonome à Navi Mumbai avec un investissement estimé à Rs 400 crore. Il s’étendra sur 1 lakh carré avec 12,5 MW de puissance et devrait commencer ses opérations d’ici la mi-2022.

« Nous construisons une installation à grande échelle à Mumbai. Des travaux sont en cours pour l’acquisition de terrains. Nous agrandissons également notre usine de Pune à mesure que la demande augmente. À Noida également, nous allons nous développer. Tous les trois vont s’étendre, mais l’accent sera mis sur Mumbai car c’est là que se trouve le plus d’affaires. Nous mettons également en place un petit centre de données à Kolkata », a déclaré Rathi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.