Web3 Foundation attribue des subventions à 300 projets ⋆ Crypto nouveaux médias

La Fondation Web3 fait une autre percée alors que son programme de subventions signe officiellement 302 projets de développement. Ce jalon signifie que la Fondation Web3 a financé exactement 100 projets rien qu’en 2021, comme au moment du rapport, avec plus de subventions dans le pipeline.

La Fondation Web3 est réputée pour sa transparence et la célébration des réalisations des subventions. Cela vient juste après le dernier jalon en janvier 2021, lorsque l’organisation a financé 200 projets.

Depuis la création du programme en décembre 2018, Web3 Foundation a reçu un total de 840 candidatures d’équipes dans plus de 50 pays. Chacun des projets est en tandem avec l’objectif de Web3 Foundation : parrainer et créer des applications innovantes pour les protocoles Web décentralisés alimentés par la technologie Web 3.0.

La technologie Web 3.0 construit l’Internet du futur où les utilisateurs ont un contrôle total sur leur identité, leur confidentialité et leurs données. En tant que tels, tous les 302 projets approuvés recoupent les cinq couches de la pile technologique Web 3.0.

La plupart des projets sont des modules d’exécution décentralisés, tandis que d’autres incluent des outils de développement, le développement d’interfaces utilisateur, des portefeuilles, la cryptographie, des API, etc.

La méthode de sélection

La Fondation Web3 a révélé sur son blog officiel Medium qu’elle avait initialement sélectionné les bénéficiaires de subventions via son programme de subventions générales et son programme de subventions ouvertes. Le programme de subventions générales a permis aux équipes de projet de soumettre des pitchs à la Fondation Web3 sans rendre publics les détails de leur projet.

Chaque projet approuvé par le média a reçu 100 000 $ payables en fiat. D’autre part, l’Open Grants Program a soutenu un système de pitch public via GitHub. Dans ce cas, les projets approuvés ont reçu 30 000 $ chacun.

Cependant, plus récemment, Web3 Foundation a fusionné les deux méthodes de sélection pour offrir plus de flexibilité et de fonds aux projets tout en conservant les meilleures caractéristiques des deux processus. Par conséquent, l’organisation accepte désormais les candidatures uniquement via GitHub en raison de la transparence et de la facilité de la plate-forme. Mais les fonds peuvent être déboursés via fiat et crypto-monnaies.

Dans diverses interviews récentes, le PDG de Web3 Foundation, le Dr Gavin Wood, a réaffirmé la résolution de l’organisation de ne pas reculer sur cette vision. À ce titre, la demande de nouvelles subventions est en cours.

La dernière vague de subventions, qui était également la 10e vague, a été attribuée en juillet 2021, portant sur 27 subventions. Les enthousiastes espèrent qu’une nouvelle vague de boursiers sera bientôt annoncée. Sur les 302 projets approuvés, 143 sont achevés à ce jour.

En fin de compte, le but de ces subventions reste l’adoption généralisée de la technologie Web3 et ses promesses de confidentialité. Mais dans combien de temps cette vision se réalisera-t-elle ?