Webber: Combien de balles reste-t-il à Vettel?

Le triste week-end de Sebastian Vettel lors du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1 2021 ne disparaîtra pas, de nombreux experts se demandent combien de temps encore la spirale peut-elle continuer, parmi lesquels Mark Webber, David Coulthard et Gerhard Berger.

Ce sont des gros frappeurs préoccupés par la forme abyssale qui a frappé le quadruple champion du monde de F1, une terrible séquence qui remonte à 2018 lorsqu’il est sorti d’une confortable avance lors de sa course à domicile à Hockenheim.

Depuis lors, la liste des erreurs auto-infligées, des matchs hurlants et des shunts continue de s’allonger, à Sakhir, il était le moins à l’aise des pilotes qui avaient changé d’équipe entre l’année dernière et celle-ci.

Il était comme un rookie égaré en qualifications, confiné au fond de la grille pour ne pas avoir interrompu son tour volant sous les jaunes; 24 heures plus tard, il a percuté le dos d’Esteban Ocon, une erreur flagrante qu’il a instinctivement tenté d’épingler sur le pilote Alpine. Il avait tort et s’est excusé plus tard auprès du Français.

Webber, qui a été le coéquipier de Seb pendant cinq ans chez Red Bull en sait une ou deux choses sur l’Allemand, a déclaré à propos du passage à Aston Martin et du podcast de la performance de Bahreïn On The Marbles: «Je suis un peu nerveux, je dois dire. Combien de balles lui reste-t-il dans son magazine? Je ne sais pas.

«Je pense qu’il appréciera l’environnement, cela ne fait aucun doute. Il aimera ne pas être à Maranello et être dans l’ambiance anglaise, il a toujours apprécié ça, je le sais pour un fait. Cela ne se traduit pas par des performances automatiques. Je pense qu’il va s’amuser davantage, je ne sais pas comment ça va se passer sur le chronomètre et le chronomètre est le but de la F1.

«S’il est en dessous de la moyenne, et soyons honnêtes, il n’est pas au début de sa carrière si vous êtes à mi-peloton, et je me fiche de la couleur de la voiture, que vous ayez changé d’équipe ou quoi que ce soit, à mi-course. le pack est toujours au milieu du peloton et ce n’est pas un gars du milieu du peloton.

«Et l’équipe ne sont pas encore des gagnants en série, ils n’ont pas l’intensité à leur sujet, ils sont en voyage. Oui, il est là-dessus, il va le comprendre, mais comment cela va-t-il se passer pour son jus en termes de motivation et d’élan? Je suis vraiment nerveux. » ajouta l’Australien franc-parler.

David Coulthard, que Vettel a remplacé chez Red Bull en 2009, est du même avis: «Je ne vois pas comment il va redécouvrir son mojo. C’est un atout pour l’équipe en termes d’expérience, une paire de mains sûres pour ramener la voiture à la maison mais je pense qu’une fois que vous perdez un peu de vitesse …

«Je me demande si cela fait partie de la construction de la marque, non seulement pour Aston Martin mais aussi pour Lance Stroll, car s’il peut battre un quadruple champion du monde de F1, cela justifiera pourquoi il est un champion en attente.

«S’il fait à Seb ce que Charles a fait à Seb, alors je ne vois pas comment [Seb] peut finir cette saison », a osé l’Écossais, 13 fois vainqueur du Grand Prix et ancien homme d’État de la F1.

Gerhard Berger, le patron de l’équipe de Vettel chez Toro Rosso en 2008, a récemment révélé dans un podcast séparé: «Il n’a jamais bien réagi sous la pression. Tu te souviens quand Daniel est venu chez Red Bull, était-il très fort et il a mis la pression sur Sebastian? Pour Sebastian, c’était difficile d’y faire face. Chez Ferrari, c’était la même chose.

«Je sens juste que quand tu le regardes, tu sens qu’il n’est pas libre. Il n’est pas assez détendu. Il essaie de prouver des choses qui, en ce moment, ne sont pas possibles parce que la voiture n’est pas assez bonne ou que sa propre forme n’est pas assez bonne.

«D’une certaine manière, cela ne fonctionne tout simplement pas bien pour lui. Il commence à faire des erreurs et les gens commencent à le questionner. C’est juste un peu plus de pression, et, comme je l’ai dit au début, il n’aime pas la pression », a expliqué l’ancien pilote de F1.