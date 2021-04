Mark Webber est certain que Lewis Hamilton approche de la fin de sa carrière en F1, mais pense que le Britannique devrait rester encore quelques années.

Les discussions sur le septuple champion du monde en l’appelant un jour se sont intensifiées depuis qu’il a été annoncé que son nouveau contrat avec Mercedes ne dure que jusqu’à la fin de la saison 2021.

Beaucoup pensent qu’il mettra fin à sa carrière en Formule 1 s’il parvient à remporter un huitième titre record cette saison, améliorant ainsi le décompte de Michael Schumacher.

Bien que Webber n’ait pas fait de prédiction précise, il est convaincu que la retraite n’est pas loin pour Hamilton. Cependant, il pense que l’homme de Mercedes ne devrait pas cesser de fumer tant qu’il peut performer.

« Il est définitivement dans la ligne droite, cela ne fait aucun doute », a déclaré l’Australien lors de la dernier épisode du podcast On The Marbles.

«Vous seriez un homme courageux de dire qu’il va courir encore trois ans. Deux, peut-être. Un, oui, et puis il y a de fortes chances, cela a beaucoup de sens. Il y a de nouvelles règles en 2022.

« [I’d say] aller longtemps, même Lewis à huit ans et demi sur 10 est toujours dangereux. Allez un peu plus longtemps, vous n’avez pas grand chose à perdre à mon avis. quand tu es aussi incroyable.

«Je pense toujours qu’il a plus en lui.

Il a également été dit qu’au lieu de prendre sa retraite, Hamilton quitterait Mercedes pour une équipe rivale, Ferrari étant mentionnée le plus souvent.

David Coulthard ne peut pas voir cela se produire et pense qu’un contrat d’un an a suggéré que le pilote tombe amoureux du sport.

« Je pense que c’est possible, je pense que la signature d’un contrat d’un an manque d’engagement des deux côtés », a déclaré l’Ecossais.

«Je comprends que vous pouvez dire ‘eh bien, laissons les choses ouvertes parce que de nouvelles réglementations arrivent’, mais ils ne vont pas en apprendre davantage les uns sur les autres cette année qu’ils ne savent pas déjà.

«Je n’accepte pas le fait qu’il va apparaître chez Ferrari ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que cela montre simplement un doute, ce qui ne peut pas être une bonne chose.

«Je me demande s’il commence tout juste à ne pas aimer certains éléments de – pas la conduite, mais la politique de la Formule 1.»

