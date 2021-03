Webcam Wansview W101 1080P: Webcam externe polyvalente et abordable

C’est aussi pourquoi beaucoup d’entre nous, qui doivent être visibles lors des appels vidéo, investissent dans de meilleures caméras externes pour leurs ordinateurs portables.

Je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis habillé formellement. Cela devait être au début de 2020. Le plus proche d’une réunion formelle maintenant est un webinaire public, car les pyjamas sont tout à fait corrects même pour les appels de bureau sérieux. En effet, le plus souvent, les personnes en appel vidéo ont leurs caméras éteintes. Même s’ils décident de l’allumer, les caméras des ordinateurs portables sont si mauvaises que vous finirez par ressembler à la photo sur votre carte Aadhaar. C’est aussi pourquoi beaucoup d’entre nous, qui doivent être visibles lors des appels vidéo, investissent dans de meilleures caméras externes pour leurs ordinateurs portables.

La webcam Wansview W101 1080P tente de devenir pertinente dans cet espace en proposant une caméra bien plus abordable que la plupart de ses concurrents. La webcam Rs 1,990 fonctionne avec tous les logiciels d’appel vidéo et dispose d’une simple fonction plug and play. Il ressemble à n’importe quelle autre webcam externe et peut facilement être monté sur un ordinateur portable grâce à sa conception de clip. Il y a un long câble au cas où vous voudriez le garder un peu loin pour une vue plus large. Le câble a un port USB-A, vous aurez donc besoin d’un adaptateur pour l’utiliser avec les nouveaux MacBooks – j’en ai un pour environ Rs 200.

Le Wansview W101 propose également un microphone à double suppression de bruit intégré, de sorte que si vous êtes en communication sans casque, la qualité audio sera toujours bien supérieure à ce que votre ordinateur portable peut offrir. J’ai enregistré quelques vidéos YouTube avec la même chose et les résultats étaient plutôt bons.

La lentille de la caméra peut être ajustée de sorte qu’il y ait une vidéo nette où que vous soyez. Même en basse lumière, les vidéos semblent claires et détaillées. Et quand il y a un changement d’éclairage, la caméra se corrige en un tournemain, ce qui est encore une fois bien si vous faites des vidéos en direct.

À un prix de Rs 1990, le Wansview W101 1080P semble être une bonne option pour ceux qui mettent en place des émissions en direct depuis chez eux, ou qui suivent des cours en ligne ou d’autres sessions vidéo pour un large public. Dans le cas contraire, cela pourrait être un bon complément à apparaître avant vos collègues lors des prochains appels de zoom.

Prix ​​public estimé: Rs 1,990