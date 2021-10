Webcam ZinQ ZQ-1080 : conçue pour la nouvelle norme

La webcam a un grand angle de vue qui peut inclure de nombreuses personnes dans une seule image et rendre ces appels de famille beaucoup plus amusants.

Parlez à n’importe quel professionnel de bureau ou étudiant qui fréquente une école ou un collège touché par la pandémie et ils ne tarderont pas à souligner le rôle incroyable joué par la technologie en ces temps stressants. Ils soulignent que la seule façon de faire bouger les choses pendant et après la pandémie était les appels vidéo et les conférences. Une nouvelle caméra Web de la marque de gadgets et d’accessoires de style de vie ZinQ Technologies est parfaitement conçue pour répondre aux besoins essentiels des entreprises en ligne, des établissements d’enseignement, des événements et des réunions, etc.

Au prix de Rs 1 499 et pesant à peine 200 g, la webcam ZQ-1080 fait des appels vidéo une expérience réaliste. Il est livré avec une résolution de capture vidéo Full HD, sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels améliore chaque image aussi claire qu’un cristal. La webcam a un grand angle de vue qui peut inclure de nombreuses personnes dans une seule image et rendre ces appels de famille beaucoup plus amusants. La webcam peut également être utilisée pour diffuser des jeux, des visites chez le médecin en ligne, assister à des cours virtuels, des réunions de bureau, passer en direct sur les réseaux sociaux et bien d’autres.

La webcam de ZinQ Technologies est équipée d’une fréquence d’images de 30 ips qui donne une sensation agréable et fluide lorsque la vidéo est allumée. La fonction de balance des blancs automatique crée de bons moments parfaits pour l’image, que l’environnement soit lumineux ou sombre. En plus de cela, son capteur CMOS offre une sensibilité plus élevée et crée moins de bruit à l’écran. La cerise sur le gâteau est le puissant micro intégré antibruit qui filtre les bruits externes avec une fonction unique de prise de voix. Malgré ses nombreux attributs, la webcam est extrêmement facile à utiliser grâce à sa technologie plug-and-play.

Une bonne webcam permet de communiquer confortablement avec sa famille et ses amis, d’assister à des cours, de participer à des réunions de travail et même d’héberger des sessions de streaming. Le ZQ-1080 coche toutes les cases correctement et trouve donc une mention forte.

– Prix public estimé : Rs 1 499

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.