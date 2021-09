Webex révèle une expansion majeure des appels dans le cloud

Cisco a révélé que son logiciel de visioconférence et sa solution d’appel en nuage Webex hébergent désormais un record de 8 milliards d’appels chaque mois.

En outre, pour aider à répondre aux besoins mondiaux croissants des entreprises, Cisco a également étendu sa couverture des appels nationaux pour inclure le Royaume-Uni.

Désormais, les entreprises peuvent atteindre des clients dans plus de 65 pays avec les forfaits d’appels Cisco et les services RTC connectés au cloud. T-Mobile, Office Depot, Cigna Health et CDK Global ne sont que quelques-unes des grandes marques qui comptent sur Webex Calling pour propulser leurs entreprises.

EVP et directeur général de Cisco Security and Collaboration, Jeetu Patel a expliqué dans un communiqué de presse comment la suite Webex de l’entreprise est une solution idéale pour le travail hybride, en déclarant :

« Avec le passage au travail hybride et la pression croissante pour ravir les clients, il n’y a jamais eu autant de besoin d’unifier les communications à travers l’ensemble de la main-d’œuvre. Alors que les entreprises cherchent à migrer les solutions d’appel vers le cloud, Webex Calling offre le leader de bout en bout, expérience d’appel sécurisée qui fait des communications unifiées une réalité.”

Appel Webex

Webex Calling fait partie de la suite Webex de Cisco qui fournit un certain nombre de services, notamment les appels cloud, la messagerie, les réunions, les sondages, les événements et les services socio-économiques dans une offre unifiée et sécurisée.

Les systèmes d’appel doivent être fiables, en particulier lorsqu’ils sont intégrés aux flux de travail quotidiens d’une entreprise. Par exemple, dans un hôpital, si un appel est retardé ne serait-ce que d’une minute, cela peut faire la différence entre la vie et la mort lorsqu’un patient arrive dans un état critique.

En plus d’ajouter la prise en charge des appels vers le Royaume-Uni, Cisco permet désormais aux clients de personnaliser leurs solutions RTC en mélangeant et en faisant correspondre les options pour répondre à leur emplacement et à leurs exigences opérationnelles. La société a également intégré son RTC connecté au cloud dans Control Hub pour permettre aux clients d’automatiser la commande et la fourniture de nouveaux numéros rapidement et facilement.

Les clients de Webex Calling sont pris en charge par le vaste écosystème de partenaires de Cisco pour les appels dans le cloud avec plus de 1 000 partenaires dans le monde qui offrent des plans de livraison, d’intégration et d’appel locaux et une assistance pour répondre aux besoins spécifiques des clients.