Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Technologie pour les MPME : Près d’un an après que le ministère du Commerce a déclaré avoir autorisé une disposition permettant aux vendeurs sur la place de marché électronique du gouvernement (GeM) d’indiquer le pourcentage de contenu local dans les produits, le gouvernement a maintenant mis en garde contre les pertes commerciales pour ceux qui ne déclarent pas la même chose lors du téléchargement de leur produit et création de catalogue sur GeM. “Les vendeurs qui ne déclarent pas de pourcentage de contenu local lors du téléchargement du produit et de la création d’un catalogue sur GeM perdront des affaires et ne pourront pas participer aux offres dans lesquelles l’acheteur a choisi de se procurer uniquement des produits conformes au MII”, a déclaré le ministère.

Même pour les produits fabriqués en Inde, le gouvernement a déclaré que les acheteurs peuvent identifier les produits à contenu local plus élevé pour prendre une décision d’achat en conséquence. En outre, les acheteurs ont reçu un filtre sur le marché pour identifier et sélectionner des produits parmi les vendeurs et les produits faisant l’objet d’une plainte Make in India (MII).

«C’est un gadget, car certaines entreprises en profitent en montrant le certificat Make in India par rapport aux entreprises qui ont un certificat MPME et sont donc des fabricants d’origine. Grâce à la conformité MII, d’autres entreprises en bénéficient. Personne ne vérifie la quantité de contenu local qu’ils ont dans leurs produits s’ils ont un certificat MII. On leur accorde une préférence de prix de 25 pour cent alors que les MPME ne se voient offrir que 20 pour cent. Si vous êtes une MPME, vous ne pouvez pas avoir de certificat MII », a déclaré à Financial Express Online Janak Bhatia, directeur général de Janak Positioning & Surveying Systems – fabricant et distributeur d’instruments de sondage. Bhatia est également le président de l’État d’Uttar Pradesh pour Laghu Udyog Bharati.

Le gouvernement a également annoncé qu’une application de prêt appelée GeM SAHAY était en cours de déploiement pour les vendeurs GeM. Les vendeurs pourraient demander un prêt au moment de l’acceptation d’une commande une fois l’application lancée et aideraient à répondre aux besoins en fonds de roulement des vendeurs. « GeM collabore avec la table ronde indienne de l’industrie des produits logiciels (iSPIRT) pour la mise en œuvre du projet GeM-SAHAY, qui a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des MPME sur la plate-forme GeM », a ajouté le ministère. Il a déclaré que le décaissement du prêt sera instantané via l’application au lieu de l’approbation de principe conventionnelle d’un prêt qui peut très souvent ne pas aboutir à un décaissement réel. Les prêts seraient facilités par les banques du secteur public, les banques privées et les NBFC.

GeM compte plus de 6 90 000 vendeurs MSE contribuant à plus de 56% de la valeur totale des commandes sur GeM, a déclaré mercredi aux journalistes le secrétaire au Commerce Anup Wadhawan. Le nombre de MSE enregistrées sur la plate-forme GeM a bondi de plus de 62 % depuis l’exercice 20. Depuis sa création en août 2017, GeM a facilité 67,27 commandes lakh d’une valeur de 111 113 crores de 18,85 lakh vendeurs pour 52 275 acheteurs gouvernementaux. De plus, 6 95 432 MSE ont exécuté 56,13 % de la valeur totale des commandes sur GeM.

