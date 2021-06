Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit pour les MPME en Inde s’élève à 380 milliards de dollars.

Crédit et financement pour les MPME : Au moins Rs 15 lakh crore sont bloqués dans les paiements aux MPME chaque année, les paiements étant généralement effectués en trois à six mois en violation de la loi sur les MPME, selon les experts du secteur. La deuxième vague de la pandémie, qui a exposé les vulnérabilités des MPME comme jamais auparavant, avait aggravé leurs problèmes tels que les retards de paiement, l’informalité élevée et la faible résilience financière. « Des solutions axées sur le marché, telles que l’intégration de l’escompte des créances, en particulier via le projet de loi d’amendement sur l’affacturage « bientôt déposé » et des solutions de financement de la chaîne d’approvisionnement qui incitent les gros acheteurs à initier le financement de la chaîne d’approvisionnement pour leurs fournisseurs MPME », ont été les recommandations d’experts lors d’une table ronde organisée par l’Alliance mondiale pour l’entrepreneuriat de masse (GAME) pour atténuer les défis liés aux paiements.

Nirav Choksi, co-fondateur et PDG, CredAble, Ketan Gaikwad, PDG, Receivables Exchange of India (RXIL), Brajesh Palsaniya, Head – Treasury, Raymond, et Kinjal Sampat, Vice President – ​​Research, GAME faisaient partie de la table ronde. Selon la loi MSMED, l’acheteur doit payer les MPME dans les 45 jours à compter du jour de l’acceptation ou de l’acceptation présumée des biens ou des services. Sur la base des estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit pour les MPME en Inde s’élève à 380 milliards de dollars au milieu des défis des modèles de prêt traditionnels impliquant l’exigence de garanties par les banques, la mauvaise solvabilité des MPME, etc.

« Les banques ne sont pas en mesure de souscrire aux MPME en raison du faible niveau de numérisation et du manque de documents tels que les retours informatiques. Ce manque de formalisation peut être résolu par un financement de la chaîne d’approvisionnement qui s’appuie sur la crédibilité d’un acheteur ou d’une facture de TPS pour financer les MPME, ce qui contourne certains des défis traditionnels pour prêter au segment », a déclaré Srinivas Rao, PDG de Global Alliance for Mass. Entrepreneuriat (JEU).

Pour permettre l’escompte de factures, TReDS en tant que concept a été introduit en 2014 par la Reserve Bank of India, tandis que plus tard en 2017, trois plateformes dont M1Xchange promues par Mynd Solutions, Invoicemart (coentreprise d’Axis Bank et mjunction services) et RXIL (coentreprise entre SIDBI et NSE) ont obtenu des licences pour opérer sur le mécanisme TReDS. Selon un communiqué du ministère des Finances, le nombre d’entreprises enregistrées a été multiplié par 4,8, passant de 329 au 31 janvier 2021 à 1 592 au 31 mai 2021, pour faciliter le crédit aux MPME, selon les données disponibles auprès du ministère des MPME. , avait rapporté Financial Express Online.

« En ces temps troublés pour les MPME, les grandes sociétés qui travaillent avec ces entreprises peuvent aider de plusieurs manières. La prise en charge de l’escompte de factures sur TReDS, par exemple, nous permet de conserver une flexibilité avec notre flux de trésorerie tout en assurant une liquidité immédiate aux MPME. De même, les accords bilatéraux de financement de la chaîne d’approvisionnement avec les banques empêchent l’inadéquation des flux de trésorerie. Il existe une excellente analyse de rentabilisation pour que les fournisseurs de MPME de niveau 2 et 3 aient accès au crédit. Cela renforce la résilience de nos propres chaînes d’approvisionnement. Brajesh Palsaniya, chef – Trésorerie, Raymond.

