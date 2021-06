Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

À la suite de la notification du ministère des MPME en juin 2020, RBI avait publié une circulaire à l’intention de ses entités enregistrées pour l’enregistrement obligatoire d’Udyam pour la classification des MPME à compter du 1er avril 2021. (Image représentative)

Crédit et financement pour les MPME : Le Conseil pour le développement de l’industrie financière (FIDC), un organe représentatif des NBFC de financement d’actifs et de prêts destinés aux MPME, a exhorté le ministre des MPME, Nitin Gadkari, à inclure le commerce de détail et de gros dans la liste des activités autorisées pour l’enregistrement en tant que MPME. La suggestion faisait partie de la représentation faite au ministre par l’organisme industriel plus tôt cette semaine pour augmenter les flux de crédit aux MPME, suivie d’une lettre réitérant les demandes envoyées samedi au ministre. “Les commerçants constituent environ 35% du total des MPME dans le pays et ne sont donc pas éligibles au soutien en liquidités du système bancaire et à l’extension des avantages du secteur prioritaire dont ils ont grand besoin”, indique la lettre. Des copies de la lettre et de la déclaration ont été vues par Financial Express Online.

Le commerce de détail et de gros a été inclus dans la définition des « services » selon la définition des MPME jusqu’en 2017, date à laquelle un mémorandum du bureau a été publié qui excluait le commerce de gros et de détail de la définition des MPME, a déclaré la FIDC. Par conséquent, RBI a aligné sa définition des MPME conformément à la notification du ministère des MPME datée de juin 2020, rendant les prêts au commerce de détail et de gros inéligibles aux prêts sectoriels prioritaires et aux autres avantages du régime. « Bien qu’il soit nécessaire de synchroniser la définition des MPME sur diverses plates-formes, nous demandons que le secteur du commerce de détail et de gros soit spécifiquement inclus dans la définition des MPME dans diverses circulaires RBI, a noté la représentation.

La FIDC a également demandé à Nitin Gadkari de prolonger la date limite d’inscription des MPME sur le nouveau portail d’enregistrement du gouvernement Udyam Registration jusqu’en mars 2022 à compter du 1er avril 2021. Suite à la notification du ministère des MPME datée de juin 2020, RBI avait publié une circulaire à ses entités enregistrées et a fait Udyam Registration est un document obligatoire pour la classification des MPME à compter du 1er avril 2021 pour toute prestation de régime, a indiqué la représentation. L’extension aiderait les MPME touchées par Covid qui, autrement, “seraient privées de divers avantages du régime gouvernemental et de la relance de l’économie qui en résulterait”.

Vous voulez en savoir plus sur l’accès facile au capital pour votre entreprise? Inscrivez-vous à notre webinaire sur l’accessibilité du capital pour les PME

Parmi les autres demandes clés figuraient le rétablissement du plafond de paiement du régime CGTMSE à trois fois la prime payée et les recouvrements versés après que la CGTMSE en avril de cette année a réduit la couverture de garantie de 75 % à 50 %, plafonné le TRI à 18 % par an, et plafond de paiement réduit à deux fois la somme totale des primes payées et des recouvrements versés. « Alors que la couverture de garantie et le plafond du TRI ont depuis été rétablis conformément à la circulaire n° 181/ 2021-22 du 8 juin 2021, la réduction du plafond de paiement n’est pas inversée. Étant donné que les NPA ont augmenté en raison de la pandémie, la réduction du plafond de paiement rend impossible pour les NBFC de prêter aux MPME sans garantie », a ajouté la FIDC.

L’organisme de l’industrie a également demandé une prolongation de la validité du programme de subvention des MPME pour les NBFC pour l’exercice 22. Le programme a été lancé par la SIDBI en 2019 pour deux ans et a ensuite été prolongé en octobre 2020, mais uniquement pour les banques commerciales et les banques coopératives programmées et avait laissé les NBFC en dehors de son domaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.