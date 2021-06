Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Entre septembre 2015 et le 30 juin 2020, 1 02 32 451 (1,02 crore) enregistrements UAM ont été enregistrés.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Entrepreneur Memorandum – II ou Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Les enregistrements obtenus par les MPME avant le 30 juin 2020 et valables jusqu’au 31 mars 2021 ont été prolongés jusqu’à la fin de l’année. EM-II et UAM ont été remplacés par le nouveau portail d’enregistrement Udyam Registration en juillet de l’année dernière suite à la définition révisée des MPME par le gouvernement. La Reserve Bank of India (RBI) avait précisé l’année dernière que les EM II et/ou les UAM existants des MPME obtenus avant le 30 juin 2020 resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021, même si les MPME devaient s’inscrire sur l’enregistrement Udyam. portail avant mars de cette année.

«Le ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises a publié un amendement à la notification originale n° SO 2119 (E) du 26.06.2020 vide 2347(E) du 16.06.2021, prolongeant la validité de l’EM Part-II et des UAM à partir du 31.03. .2021 au 31.12.2021. Cela faciliterait aux détenteurs d’EM Part-II et aux UAM de bénéficier des dispositions de divers programmes et incitations existants, y compris les avantages des prêts sectoriels prioritaires des MPME », a déclaré le ministère des MPME dans un communiqué.

Vous voulez savoir quelle technologie convient le mieux à votre petite entreprise ? Inscrivez-vous à notre webinaire sur l’utilisation de la technologie pour les PME

Les unités industrielles à petite échelle étaient enregistrées auprès des centres industriels de district (DIC) avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le développement des MPME. Plus tard, en vertu des dispositions de la loi, les entrepreneurs devaient déposer l’EM-I auprès des DIC avant de créer le MPME et l’EM-II après avoir commencé les travaux de production. Entre 2007-2015, 21 96 902 dépôts EM-II ont été enregistrés, et entre septembre 2015 et le 30 juin 2020, 1 02 32 451 (1,02 crore) enregistrements UAM ont été enregistrés, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME.

Selon les données disponibles du ministère des MPME, 33 55 940 lakh ont été enregistrées sur le nouveau portail d’enregistrement Udyam, au moment du dépôt de ce rapport. « Il est prévu que les titulaires existants de l’EM Part-II et de l’UAM puissent migrer vers le nouveau système d’enregistrement Udyam, qui a été lancé le 1er juillet 2020, et bénéficieraient des avantages des programmes gouvernementaux, ouvrant ainsi la voie au renforcement des MPME. et conduisant à leur reprise plus rapide, à la stimulation de leur activité économique et à la création d’emplois », a ajouté le ministère. Les MPME pourraient s’inscrire sur le portail gratuitement et sans aucun document, à l’exception de la carte PAN et Aadhaar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.