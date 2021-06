Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Les PME sont les pépinières des grandes entreprises, y compris les sociétés multinationales.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les PME sont un phénomène mondial car elles émergent et se développent spontanément pour diverses raisons, sur une grande variété de marchés à travers les pays. Leur émergence et leur croissance numérique confèrent à une économie de multiples avantages. D’abord et avant tout, ils créent des emplois pour la main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée, en plus d’employer du personnel scientifique et technologique. La création d’emplois pour la main-d’œuvre nombreuse et croissante a été un défi de taille pour les décideurs politiques de toutes les économies en développement/émergentes. Créer et maintenir des emplois pour la main-d’œuvre a été un défi même pour les économies développées, bien que certaines d’entre elles aient connu une contraction de leur main-d’œuvre au cours des dernières décennies.

Les PME sont peu en capital (moins d’investissements requis), et par conséquent, la création d’une entreprise est moins difficile, aussi bien dans l’absolu que par rapport à une grande entreprise. Même un ménage avec ses maigres économies peut créer une entreprise, employant des ressources locales, des compétences locales pour répondre aux besoins locaux. De même, les jeunes diplômés tech/non technologiques avec leurs idées innovantes/répétitives peuvent fonder des PME. Par conséquent, les PME émergent même dans l’arrière-pays, plutôt sans effort, dans presque toutes les économies du monde. Si la disponibilité de financements externes leur est rendue plus facile et plus fluide, par le biais d’institutions locales, leur croissance recevra un coup de pouce supplémentaire.

De par leur capacité à émerger de manière dispersée dans les zones rurales et semi-urbaines, elles peuvent faciliter une croissance économique décentralisée et un développement régional équilibré. Ceci, à son tour, peut contribuer considérablement à la réduction de l’exode rural. En période de crise économique sans précédent (comme la crise actuelle), cela réduira pratiquement l’instabilité et la re-migration de la main-d’œuvre des zones urbaines vers les zones rurales.

Les PME ont une courte période de gestation et, par conséquent, elles peuvent démarrer en peu de temps (car elles nécessitent moins d’investissement et absorbent la main-d’œuvre locale). Ils sont donc issus des ex-salariés des grandes entreprises, qui ont soit quitté leur emploi (en période de boom économique) soit ont perdu leur emploi (en période de crise économique).

Les PME sont une source vitale d’entrepreneuriat. De nombreux salariés expérimentés de grandes entreprises comme de PME, quelles que soient les situations économiques, qui acquièrent expertise/talent, idées, confiance, avec/sans les ressources indispensables, plongent dans le monde de l’entrepreneuriat pour démarrer leur propre entreprise. Par conséquent, la croissance des PME génère cumulativement de plus en plus d’entrepreneuriat pour la croissance économique régionale/nationale.

Les PME sont les sources des innovations et souvent les résultats des innovations. Cela implique qu’à travers leurs innovations, ils génèrent constamment des produits/processus nouveaux/améliorés ainsi que de nouvelles entreprises. Ils sont considérés comme idéaux pour entreprendre des innovations technologiques en raison de leur petite taille, de leur structure organisationnelle simple, de leur communication interne efficace et de la flexibilité de leurs opérations. Leurs contributions à l’innovation dans les économies nationales sont périodiquement capturées dans les économies développées, alors qu’elles ne sont guère capturées dans les économies en développement. Ces derniers temps, leurs innovations aboutissant à la création de nouvelles entreprises (start-ups technologiques) sont reconnues par les décideurs politiques, à la fois dans le monde développé et dans les économies émergentes. Ils sont considérés comme la « pépinière » ou le « berceau » des innovations.

Les PME sont les pépinières des grandes entreprises, y compris les sociétés multinationales (MNC). De nombreuses entreprises Fortune 500 du monde d’aujourd’hui ont connu leurs humbles débuts sous la forme de nouvelles petites entreprises, il y a des décennies ou des siècles. Même de nombreuses multinationales indiennes ont démarré leur activité à petite échelle, mais ont grandi régulièrement et progressivement pour devenir des entreprises mondiales d’aujourd’hui.

Les PME, en particulier dans les métropoles/villes, sont les sources de main-d’œuvre formée/qualifiée pour les grandes entreprises, y compris les multinationales. De nombreux travailleurs non qualifiés, qui rejoignent les PME en tant que main-d’œuvre non qualifiée, reçoivent une formation sur une période de temps, et les plus efficaces quittent leur emploi pour rejoindre de grandes entreprises, y compris des multinationales, pour la croissance de leur carrière. Les grandes entreprises y gagnent au détriment des PME.

Ainsi, la croissance des PME présente des avantages économiques/stratégiques multiformes (directs et indirects) pour une nation. Leur croissance saine contribuera immensément à la croissance économique saine des nations. Ainsi, partout dans le monde, les décideurs politiques disposent aujourd’hui de politiques exclusives de promotion des PME. Mais, en période de crise sans précédent, le déclin du secteur des PME coûtera très cher à l’économie. Compte tenu de cela, il est tout aussi prudent de leur fournir l’aide dont ils ont tant besoin pour leur permettre de tirer, car cela contribuerait à atténuer la crise nationale.

MH Bala Subrahmanya est professeur au département des études de gestion à l’Indian Institute of Science, Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

