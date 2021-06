Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Rajesh Razdan, co-fondateur, Devtron

Par Srinath Srinivasan

L’une des technologies les plus recherchées à l’ère du cloud est Kubernetes. Initialement créé et utilisé par Google, il a finalement été rendu open source. Il est largement utilisé dans le modèle SaaS pour développer des logiciels pour des centaines de milliers de personnes à utiliser de manière transparente en même temps, servis à partir du cloud.

Bien que certains outils soient utilisés par les développeurs pour gérer le processus de développement, beaucoup d’entre eux ne prennent pas directement en charge Kubernetes, quelle que soit la plate-forme cloud sur laquelle les codes peuvent être hébergés. Devtron, basé à Gurgaon, dispose d’un modèle unique pour créer une entreprise durable dans ce segment de niche. La société amorcée a créé des outils pour les développeurs travaillant avec Kubernetes à travers le monde, depuis l’Inde et l’a rendu open source.

« Aujourd’hui, un développeur peut utiliser de nombreux outils de développement, mais s’il examine Kubernetes, nous pouvons affirmer avec confiance que nous offrons la meilleure flexibilité sur les plates-formes cloud hybrides », déclare Rajesh Razdan, co-fondateur de Devtron.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une entreprise dont on entend généralement parler, le parcours de la startup met en lumière le monde des développeurs et les opportunités commerciales qu’il présente. Les développeurs commencent à utiliser Devtron dans le cadre de leur flux de travail et après en avoir tiré de la valeur en tant qu’individus, ils demandent à leurs patrons d’obtenir plus de licences et de fonctionnalités personnalisées avec lesquelles tous les autres coéquipiers peuvent collaborer, là où Devtron gagne son argent.

Créée en 2019, la startup de 15 membres est un atout léger et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ un quart de million de dollars avec des milliers de contributions à l’open source. Devtron aide les développeurs à maintenir la santé de leur code, à fournir des analyses sur les performances et à améliorer la collaboration avec leurs coéquipiers. « Si un développeur utilise déjà un autre outil, il peut simplement choisir chez nous les fonctionnalités qu’il n’a pas dans ces outils et s’y prendre en utilisant les deux », explique Razdan.

Pour les entreprises, Razdan souligne la valeur en termes de coût, de rapidité en termes de déploiement de produits (une semaine contre des mois) et de fonctionnalités et de disponibilité de nombreuses IP open source. « Habituellement, 7 à 8 développeurs partagent un outil de développement. Avec Devtron, cela pourrait être autour de 45-50. Il peut s’agir des différentes plates-formes et projets cloud de l’entreprise et d’autres outils de développement », explique Razdan.

Les développeurs finissent par devenir la raison de la popularité de la plate-forme. En outre, Devtron travaille avec les universités des meilleurs instituts de technologie indiens pour rechercher et intégrer l’IA dans leurs plateformes. « Cela entraînera davantage l’automatisation de DevOps et fournira de meilleures fonctionnalités et de meilleurs résultats commerciaux », dit-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.