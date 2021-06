Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Obtenez des connexions sans fil plus rapides et plus sûres, connectez-vous à des téléphones, des tablettes et plus encore avec une variété de ports.

Intel® NUC est un PC de petite taille avec un encombrement réduit. Abréviation de Next Unit of Computing, les mini PC Intel® NUC contiennent un processeur puissant, une mémoire rapide et un stockage massif comparable aux derniers PC de bureau pleine taille dans un boîtier qui ne mesure que 4 × 4 pouces. Intel® NUC est le seul mini PC conçu, construit et soutenu par Intel. Idéal pour les MPME, ces appareils minuscules mais puissants sont prêts à fonctionner dès la sortie de la boîte et sont très faciles à utiliser. Connectez simplement votre moniteur, votre clavier et votre souris, allumez-le et le tour est joué.

Conçu pour innover dans un petit espace pour en faire plus, l’Intel® NUC est conçu pour les entreprises et propulsé par le succès avec des fonctionnalités pour optimiser l’espace de travail, rationaliser les réunions, et plus encore.

Dotés des derniers processeurs Intel® Core™, les processeurs Intel® NUC sont disponibles avec des graphiques intégrés ou discrets, dans des configurations de disque à semi-conducteurs (SSD) ou de disque dur (HDD), et sont tous conçus pour fonctionner ensemble dans un espace incroyablement petit. Les mini-ordinateurs Intel® NUC ont plus de connectivité que beaucoup d’ordinateurs portables actuels. Les multiples ports USB avant et arrière, HDMI, la technologie Thunderbolt™ 3, un slot microSD et Gigabit Ethernet vous offrent une flexibilité totale.

Postes de travail à forte intensité graphique, hubs de vidéoconférence et de collaboration, machines embarquées dans l’usine : Intel® NUC peut faire fonctionner les performances informatiques pratiquement n’importe où. La plate-forme Intel vPro® fait partie des NUC Intel®, qui offre les performances, la sécurité, la gérabilité et la stabilité dont les entreprises ont besoin pour être productives et efficaces. Tout votre travail (feuilles de calcul, logiciels de comptabilité, présentations riches en vidéos) bénéficiera d’une mise à niveau sérieuse, grâce aux processeurs Intel® Core™ de dernière génération au cœur de chaque Intel® NUC.

Personnalisez votre solution pour répondre à vos besoins. Les kits et cartes Intel® NUC sont configurables, évolutifs et conviennent parfaitement aux espaces restreints ou aux applications commerciales. Beaucoup sont livrés sans mémoire, stockage ou système d’exploitation, vous pouvez donc les configurer comme vous le souhaitez. Utilisez les kits Intel® NUC pour créer des mini-PC Windows 10 Pro, créer des serveurs multimédias Linux sans tête ou prendre en charge pratiquement toutes les configurations intermédiaires. Créez des systèmes tactiles interactifs avec des visuels 4K ultra HD brillants. L’Intel® NUC prend en charge la gestion à distance, le cryptage, plusieurs écrans et la prise en charge d’un large écosystème tiers.

Les mini PC Intel® NUC occupent très peu d’espace et la plupart des modèles consomment peu d’énergie par rapport à un PC de bureau traditionnel. Cela les rend idéales pour la productivité de bureau et des postes de travail multi-écrans efficaces pour les concepteurs, les monteurs vidéo, les ingénieurs et les architectes.

Les Intel® NUC peuvent piloter plusieurs écrans 4K tout en traitant plusieurs flux vidéo entrants via la technologie Thunderbolt™ 4. Plusieurs cœurs graphiques dédiés déchirent l’animation 3D, les modèles CAO et le rendu vidéo. Cela fait d’Intel® NUC aussi bien des postes de travail efficaces que des PC d’affichage numérique.

Obtenez des connexions sans fil plus rapides et plus sûres, connectez-vous à des téléphones, des tablettes et plus encore avec une variété de ports. Avec les NUC Intel®, vous pouvez alimenter toute la technologie de votre salle de conférence, piloter plusieurs écrans et projecteurs et diffuser une collaboration en direct. Transformez les salles de conférence et les espaces de collaboration existants en espaces de réunion intelligents et connectés. Associez les NUC Intel® à la solution Intel Unite® pour une collaboration transparente où que votre entreprise vous mène.

Certains PC, kits et cartes Intel® NUC Mini sont certifiés pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 2 et offrent des fonctionnalités supplémentaires pour les environnements commerciaux. Ceux-ci incluent l’émulation d’affichage persistante, la tension d’entrée variable et HDMI CEC. Les kits, cartes et châssis Intel® NUC sont conçus pour résister aux environnements difficiles.

Des mini-PC de bureau aux solutions informatiques personnalisables et évolutives, Intel® NUC vous aide à offrir des performances sans précédent pour le lieu de travail moderne, de votre bureau à la salle de conférence. Il existe un Intel® NUC pour tous les besoins de l’entreprise, des mini-PC de bureau qui prennent moins de place qu’un haut-parleur intelligent aux cartes et châssis Intel® NUC robustes qui résistent à la vie en usine.

Pour en savoir plus sur Intel® NUC pour les entreprises, cliquez ici

Avis de non-responsabilité :

1 Les caractéristiques mentionnées sont spécifiques au produit. Veuillez consulter votre détaillant pour plus de détails.

2 Les technologies Intel® peuvent nécessiter une activation matérielle, logicielle ou de service.

Pour des informations plus complètes sur les performances et les résultats des benchmarks, cliquez ici

© Intel Corporation. Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales.

D’autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété d’autrui.

