Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Chaque place de marché devra s’assurer qu’aucune de ses parties liées et entreprises associées ne soit enrôlée en tant que vendeur pour la vente directe aux consommateurs.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les modifications proposées lundi aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), qui ont été notifiées en juillet de l’année dernière, ont signalé une conformité plus stricte pour les sociétés de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart appartenant à Walmart et d’autres qui ont été sous le radar réglementaire constant sur fautes professionnelles présumées de la part d’organismes professionnels. En fait, le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique, annonçant les changements proposés, dans un communiqué publié lundi a catégoriquement noté qu’il y avait un “manque évident de surveillance réglementaire dans le commerce électronique qui nécessitait des mesures urgentes”.

Le projet de règles répondait aux plaintes de commerçants, d’associations et de consommateurs contre « des pratiques commerciales déloyales et frauduleuses généralisées observées dans l’écosystème du commerce électronique ». Le secteur indien du commerce électronique, qui connaît une participation accrue des poids lourds d’India Inc, notamment Reliance, Tata, etc., compte des vendeurs de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au cœur de sa croissance. Les modifications proposées aux règles par le gouvernement s’adressaient également à ces vendeurs qui leur ont fait part d’un prétendu traitement injuste de la part des sociétés de commerce électronique. Voici un aperçu des ajouts proposés aux règles par le gouvernement en ce qui concerne la communauté des vendeurs.

Les entreprises de commerce électronique permettant la vente de biens ou de services importés sur le marché devront fournir un classement des biens et s’assurer que les paramètres de classement ne sont pas discriminatoires à l’égard des biens et des vendeurs nationaux. Le gouvernement avait également déclaré l’année dernière que les entités de commerce électronique devront fournir une explication des principaux paramètres qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer le classement des biens ou des vendeurs et l’importance relative de ces paramètres par le biais d’un ” et une description accessible au public rédigée dans un langage simple et intelligible.

« Bien que l’intention de cette loi soit claire, sa mise en œuvre pourrait être un défi, étant donné que les produits sont proposés dans des requêtes de recherche très différentes les unes des autres. Les classer de manière cohérente peut être difficile et peut ne pas donner essentiellement les signaux au consommateur qu’il a l’intention de fournir », a déclaré à Financial Express Online Utkarsh Sinha, directeur général de Bexley Advisors.

Vous voulez en savoir plus sur l’accès facile au capital pour votre entreprise? Inscrivez-vous à notre webinaire sur l’accessibilité du capital pour les PME

Le gouvernement a également noté que le marché sera soumis à une responsabilité de secours au cas où son vendeur ne livrerait pas la commande en raison d’une “conduite négligente, omission ou commission d’un acte par ce vendeur dans l’accomplissement de ses obligations et responsabilités” qui cause une perte au consommateur. « Dans toute entreprise, il doit y avoir une certaine responsabilité pour s’assurer que vous faites de votre mieux. Si le gouvernement ne pénalise pas l’entreprise, l’entreprise fera ce qu’elle veut. L’avenir est le commerce électronique et une fois que vous vous êtes engagé à vendre des biens en ligne, les acteurs du commerce électronique devraient en assumer la responsabilité. Nous ne pénalisons pas particulièrement les vendeurs si le problème est réel, par exemple si le produit a mal tourné ou s’ils n’ont pas de stock. Faire face à de telles préoccupations fait partie du secteur des services », a déclaré à Financial Express Online Prateek Ruhail, fondateur du marché de la beauté biologique Vanity Wagon.

Le projet maintenait que les vendeurs d’une même catégorie ne devraient pas être traités différemment par les partenaires logistiques des marchés de commerce électronique. L’entreprise de logistique devra fournir une clause de non-responsabilité comprenant les conditions générales régissant sa relation avec les vendeurs sur la place de marché et une description de tout traitement différencié qu’elle accorde ou pourrait accorder entre les vendeurs d’une même catégorie.

« La parité avec les gros vendeurs, y compris ceux détenus ou co-détenus par la plateforme de commerce électronique, est depuis longtemps une demande des petits commerçants. Cependant, sa mise en œuvre serait essentielle car il existe des indices algorithmiques légitimes – allant du prix proposé, à la réputation du vendeur et à leurs notes de satisfaction client – ​​qui déterminent le positionnement d’un élément particulier sur une requête de recherche », a ajouté Sinha. Néanmoins, on peut soutenir qu’une véritable parité indifférenciée peut en réalité être préjudiciable pour le consommateur, qui en est venu à s’appuyer sur la plate-forme de commerce électronique pour filtrer les résultats les plus appropriés, en tenant compte de ces facteurs.

Chaque place de marché devra s’assurer qu’aucune de ses parties liées et entreprises associées ne soit inscrite en tant que vendeur pour la vente directe aux consommateurs, le gouvernement a proposé d’ajouter que la place de marché ne devrait pas vendre de biens ou de services à une personne enregistrée en tant que vendeur sur sa plateforme. « L’interdiction de la vente de marchandises sur n’importe quel marché par ses entités liées changera la donne, car nous avons vu que jusqu’à présent, les sociétés mondiales de commerce électronique contrôlaient la vente par l’intermédiaire de leurs vendeurs préférés. Avec cette disposition, les chances d’avoir des vendeurs privilégiés seront très faibles », ont déclaré BCBhartia, président national et Praveen Khandelwal, secrétaire général, CAIT. Le corps des commerçants représente 8 crore commerçants en Inde, y compris ceux qui vendent sur les marchés électroniques.

Le gouvernement a également suggéré que chaque marché de commerce électronique devra afficher bien en vue le nom du vendeur dans la même taille de police sur sa facture que celui du nom de l’entité de commerce électronique. Par ailleurs, le gouvernement a proposé que la facture de commande courante et le numéro d’enregistrement de l’entité auprès du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) soient affichés bien en vue aux utilisateurs de manière claire et accessible sur sa plateforme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.