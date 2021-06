Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Dans l’ensemble, 23 États ont eu recours à des emprunts supplémentaires de 1,06 crores de lakh Rs sur un potentiel de 2,14 crores de lakh Rs, a déclaré le Premier ministre Modi.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La facilité de réforme des entreprises, qui comprenait le renouvellement automatique des licences commerciales et la mise en œuvre d’un système d’inspection aléatoire informatisé, est particulièrement utile aux micro et petites entreprises, a déclaré mardi le Premier ministre Narendra Modi. Cela faisait partie des quatre réformes entreprises par le gouvernement au milieu des séquelles de Covid pour améliorer le confort de vie des personnes et «en particulier des pauvres, des vulnérables et de la classe moyenne» et promouvoir la viabilité budgétaire.

Les États achevant la réforme de la facilité de faire des affaires leur ont demandé « de veiller à ce que le renouvellement des licences commerciales en vertu de 7 lois soit rendu automatique, en ligne et non discrétionnaire sur le simple paiement de frais. Une autre exigence était la mise en œuvre d’un système d’inspection aléatoire informatisé et d’un préavis d’inspection pour réduire le harcèlement et la corruption en vertu de 12 autres lois. Cette réforme (couvrant 19 lois) est particulièrement utile aux micro et petites entreprises, qui souffrent le plus du fardeau du « raj de l’inspecteur » », a déclaré le Premier ministre Modi sur un blog LinkedIn. Il a ajouté que 20 États ont achevé cette réforme et ont donc été autorisés à emprunter supplémentaire de Rs 39 521 crores.

Les États mettant en œuvre la réforme sont devenus éligibles à un emprunt supplémentaire de 0,25 % de leur produit intérieur brut de l’État (PIB). En conséquence, suite à la recommandation du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), le Département des dépenses avait autorisé ces 20 États à lever des capitaux supplémentaires par le biais d’emprunts sur le marché libre. Les principaux États de ce groupe de 20 comprenaient l’Uttar Pradesh (Rs 4 851 crore), le Tamil Nadu (Rs 4 813 crore), le Karnataka (Rs 4 509 crore), le Gujarat (Rs 4 352 crore), le Rajasthan (Rs 2 731 crore), l’Andhra Pradesh (Rs 2 525 crore), Telangana (Rs 2.508 crore), etc., selon le ministère des Finances.

Le gouvernement avait décidé en mai de l’année dernière de lier des autorisations d’emprunt supplémentaires aux États qui ont entrepris des réformes de facilité de faire des affaires, car la facilité de faire des affaires est un indicateur essentiel de la manière dont les politiques gouvernementales favorables aux entreprises sont dans un pays. Cependant, au milieu des défis dirigés par Covid, le gouvernement avait, le 17 mai 2020, augmenté la limite d’emprunt des États de 2% de leur GSDP.

Les trois autres domaines de réformes centrés sur le citoyen identifiés étaient la mise en œuvre du système One Nation One Ration Card, les réformes des organismes locaux urbains ou des services publics et les réformes du secteur de l’électricité. Dans l’ensemble, 23 États ont eu recours à des emprunts supplémentaires de 1,06 crores de lakh Rs sur un potentiel de 2,14 crores de lakh Rs, et par conséquent, l’autorisation d’emprunt totale accordée aux États pour 2020-2021 (conditionnelle et inconditionnelle) était de 4,5% du PDSF initialement estimé. , a ajouté PM Modi.

